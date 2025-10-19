MotoGp, Aprilia show: Fernandez vince in Australia, caduta disastrosa per Bagnaia
PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Raul Fernandez, in sella all'Aprilia griffata Trackhouse, vince il Gran Premio d'Australia della classe MotoGp, diciannovesimo appuntamento del Mondiale. Primo successo in top class per il pilota spagnolo, che precede sul traguardo di Phillip Island Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), risalito dalla decima posizione con una grande rimonta. Nonostante i due long lap penalty scontati, Marco Bezzecchi (Aprilia) riesce ad agguantare il podio, chiudendo terzo. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Pedro Acosta (Ktm). Luca Marini (Honda) è sesto, mentre Enea Bastianini (Ktm) riemerge dalla 20ª piazza, chiudendo nono. A punti anche Franco Morbidelli (Ducati VR46), 15°. Caduta al 23° giro per Francesco Bagnaia (Ducati). Michele Pirro (Ducati), in pista in sostituzione dell'infortunato Marc Marquez, è 18° e ultimo dei piloti classificati.
L'amarezza di Bagnaia
Amareggiato, a fine gara, Bagnaia, fuori pista a quattro giri dalla bandiera a scacchi: "Nel warm up abbiamo fatto una prova ed è stata disastrosa. Allora siamo andati nella direzione opposta ed è andata un po' meglio. Sono riuscito a spingere un po' di più, ma ero costantemente al limite. Spero di arrivare in Malesia ed avere un buon feeling per cercare di andare a podio", le parole dell'ex campione del mondo della Ducati a Sky Sport. "Stiamo dietro a questi problemi da inizio anno. Pensavamo di aver risolto i problemi nei test di Misano e a Motegi, quando ero nelle giuste condizioni, sono stato veloce. Ciò che è successo nelle ultime gare è indescrivibile e inaccettabile. Ho trovato un setup più stabile, ma oggi la moto era molto più dura da gestire. Sappiamo che è una stagione difficile e che qualcosa non torna nei nostri risultati. Io entro sempre in pista dando sempre il 100%", aggiunge Bagnaia.