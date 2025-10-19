L'amarezza di Bagnaia

Amareggiato, a fine gara, Bagnaia, fuori pista a quattro giri dalla bandiera a scacchi: "Nel warm up abbiamo fatto una prova ed è stata disastrosa. Allora siamo andati nella direzione opposta ed è andata un po' meglio. Sono riuscito a spingere un po' di più, ma ero costantemente al limite. Spero di arrivare in Malesia ed avere un buon feeling per cercare di andare a podio", le parole dell'ex campione del mondo della Ducati a Sky Sport. "Stiamo dietro a questi problemi da inizio anno. Pensavamo di aver risolto i problemi nei test di Misano e a Motegi, quando ero nelle giuste condizioni, sono stato veloce. Ciò che è successo nelle ultime gare è indescrivibile e inaccettabile. Ho trovato un setup più stabile, ma oggi la moto era molto più dura da gestire. Sappiamo che è una stagione difficile e che qualcosa non torna nei nostri risultati. Io entro sempre in pista dando sempre il 100%", aggiunge Bagnaia.