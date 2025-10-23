Marc Marquez, stagione finita in anticipo: "Mi aspetta un inverno difficile"

Stagione finita per Marc Marquez , già campione del mondo per nella MotoGp per il 2025, dopo la caduta con frattura nella zona della spalla destra nel Gran Premio di Indonesia del 5 ottobre. Lo fa sapere la Ducati con un comunicato ufficiale: "Marc Marquez si è sottoposto a un ulteriore controllo medico presso l'ospedale internazionale Ruber (Madrid), dove i dottori Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio della Comunità Valenciana e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre. L'équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l'evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e procede normalmente. Tuttavia, Marc dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi è impossibile pensare a un suo ritorno alle competizioni quest'anno". Ducati Corse annuncerà nelle prossime settimane chi sostituirà Marquez per gli ultimi due Gran Premi del 2025, in programma a novembre.

Marquez: "Sarà un inverno difficile"

"Analizzando l'intera situazione, riteniamo che la linea d'azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell'infortunio, anche se ciò significa che non potrò più correre questa stagione o partecipare alla sessione di test - le parole di Marquez - sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con molto lavoro, per recuperare i miei muscoli al 100% ed essere pronti per il 2026. Questo non deve oscurare o farci dimenticare il grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest'anno: diventare di nuovo campioni del mondo e presto lo festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi gentili, a Ducati e a tutti gli sponsor per il loro supporto e la loro comprensione".

Dall'Igna: "È un vero peccato"

"Da quando abbiamo saputo della diagnosi dell'infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio e i test erano molto basse - ha spiegato Luigi Dall'Igna, general manager Ducati Corse - è un peccato perché per noi è molto importante averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è recuperare e tornare al 100% per la prossima stagione. Sosteniamo pienamente la decisione e siamo convinti che non correre ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con noi".