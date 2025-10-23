Marc Marquez, stagione finita in anticipo: "Mi aspetta un inverno difficile"
Stagione finita per Marc Marquez, già campione del mondo per nella MotoGp per il 2025, dopo la caduta con frattura nella zona della spalla destra nel Gran Premio di Indonesia del 5 ottobre. Lo fa sapere la Ducati con un comunicato ufficiale: "Marc Marquez si è sottoposto a un ulteriore controllo medico presso l'ospedale internazionale Ruber (Madrid), dove i dottori Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio della Comunità Valenciana e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre. L'équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l'evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e procede normalmente. Tuttavia, Marc dovrà trascorrere quattro settimane con il braccio completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione, quindi è impossibile pensare a un suo ritorno alle competizioni quest'anno". Ducati Corse annuncerà nelle prossime settimane chi sostituirà Marquez per gli ultimi due Gran Premi del 2025, in programma a novembre.
Marquez: "Sarà un inverno difficile"
"Analizzando l'intera situazione, riteniamo che la linea d'azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell'infortunio, anche se ciò significa che non potrò più correre questa stagione o partecipare alla sessione di test - le parole di Marquez - sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con molto lavoro, per recuperare i miei muscoli al 100% ed essere pronti per il 2026. Questo non deve oscurare o farci dimenticare il grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest'anno: diventare di nuovo campioni del mondo e presto lo festeggeremo tutti insieme. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi gentili, a Ducati e a tutti gli sponsor per il loro supporto e la loro comprensione".
Dall'Igna: "È un vero peccato"
"Da quando abbiamo saputo della diagnosi dell'infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio e i test erano molto basse - ha spiegato Luigi Dall'Igna, general manager Ducati Corse - è un peccato perché per noi è molto importante averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è recuperare e tornare al 100% per la prossima stagione. Sosteniamo pienamente la decisione e siamo convinti che non correre ulteriori rischi sia la scelta migliore per tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto con noi".