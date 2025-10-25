Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
MotoGp, Bagnaia conquista la pole position in Malesia© EPA

MotoGp, Bagnaia conquista la pole position in Malesia

Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'57''00. Secondo tempo per Alex Marquez, terzo Morbidelli
Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Malesia, terzultima prova del motomondiale. Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'57''00, più veloce di appena un centesimo sullo spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati. Terzo tempo per l'altro italiano, Francesco Morbidelli su Ducati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

