© EPA
MotoGp, Bagnaia conquista la pole position in Malesia
Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'57''00. Secondo tempo per Alex Marquez, terzo Morbidelli
Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Malesia, terzultima prova del motomondiale. Il pilota della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo in 1'57''00, più veloce di appena un centesimo sullo spagnolo Alex Marquez, anche lui su Ducati. Terzo tempo per l'altro italiano, Francesco Morbidelli su Ducati.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp