sabato 25 ottobre 2025
MotoGp, dopo la pole position a Bagnaia anche la Sprint in Malesia© EPA

MotoGp, dopo la pole position a Bagnaia anche la Sprint in Malesia

L'italiano precede la Ducati di Alex Marquez e Aldeguer del team Gresini
1 min
Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gp della Malesia, 20/a tappa del Mondiale MotoGp. Il pilota Ducati, partito dalla pole position a Sepang, è stato sempre in testa, precedendo sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, piloti del team Ducati-Gresini. Quarto posto per lo spagnolo Pedro Acosta che con la sua Ktm ha tenuto dietro Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quinto, e il francese Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha. Settimo posto per Marzo Bezzecchi, in sella alla Aprilia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

