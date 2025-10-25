MotoGp, dopo la pole position a Bagnaia anche la Sprint in Malesia

Francesco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gp della Malesia, 20/a tappa del Mondiale MotoGp. Il pilota Ducati, partito dalla pole position a Sepang, è stato sempre in testa, precedendo sul traguardo gli spagnoli Alex Marquez e Fermin Aldeguer, piloti del team Ducati-Gresini. Quarto posto per lo spagnolo Pedro Acosta che con la sua Ktm ha tenuto dietro Franco Morbidelli (Ducati-VR46), quinto, e il francese Fabio Quartararo, sesto con la Yamaha. Settimo posto per Marzo Bezzecchi, in sella alla Aprilia.

