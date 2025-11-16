Bagnaia amareggiato: "Un finale coerente con questa stagione. Sono sfinito"

Bagnaia: "Finale molto coerente con tutta la stagione"

“Che dire, è stato un finale molto coerente con tutta la stagione - le parole di Pecco Bagnaia -. La mia gara è durata solo 25 secondi, e in quel poco tempo ne ho superati sei. Ero contento per la partenza. Poi è arrivata una saetta bianca e per fortuna ho tirato su la moto, sennò ci sarebbero stati problemi per tanti altri. È andata così, tutti i piloti sono molto aggressivi all’inizio. Zarco? In quella curva il suo punto di staccata è stato molto… ottimista diciamo”.

Bagnaia sul futuro: "Devo ritrovare il feeling"

Difficile trovare domande sulla gara di Bagnaia, che scherza: "Perché scusate? Ho visto tutto la gara…”. Domande allora sul futuro e sui test: "Quest'anno le cose sono andate così. Dopo una stagione del genere è ovvio arrivare qui stanchi e sfiniti. Tutti fanno degli errori, io ne ho fatti tanti e capita anche alla squadra. Ci può stare, siamo umani. Con i test di martedì dobbiamo trovare una base che funzioni, una moto che vada come mi aspetto e non come questa stagione. In questa stagioen non sono riuscito mai a trovarmi bene, spero si riesca a ritrovare questo feeling. Tante gare? Siamo piloti, corriamo e facciamo il massimo. È stato un cambio generazionale per il campionato, dobbiamo entrare nell’ottica che si incrementerà sempre”.