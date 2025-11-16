Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bagnaia amareggiato: "Un finale coerente con questa stagione. Sono sfinito"

Le parole del pilota Ducati dopo l'ennesima caduta al termine di un'annata difficilissima: "Non sono riuscito mai a trovarmi bene, dobbiamo ritrovare il feeling"
3 min
TagsbagnaiaMotogp

Un finale terribile per una stagione da incubo. Questo è stato il Gran Premio di Valencia per Pecco Bagnaia, duranto solo mezzo giro prima del contatto con Zarco che l'ha mandato sulla ghiaia. Ennesimo zero, il quinto consecutivo a chiudere un'annata difficilissima per il tre volte campione del mondo. Bagnaia dopo la gara si è presentato molto amareggiato ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia: "Finale molto coerente con tutta la stagione"

Che dire, è stato un finale molto coerente con tutta la stagione - le parole di Pecco Bagnaia  -. La mia gara è durata solo 25 secondi, e in quel poco tempo ne ho superati sei. Ero contento per la partenza. Poi è arrivata una saetta bianca e per fortuna ho tirato su la moto, sennò ci sarebbero stati problemi per tanti altri. È andata così, tutti i piloti sono molto aggressivi all’inizio. Zarco? In quella curva il suo punto di staccata è stato molto… ottimista diciamo”.

Bagnaia sul futuro: "Devo ritrovare il feeling"

Difficile trovare domande sulla gara di Bagnaia, che scherza: "Perché scusate? Ho visto tutto la gara…”. Domande allora sul futuro e sui test: "Quest'anno le cose sono andate così. Dopo una stagione del genere è ovvio arrivare qui stanchi e sfiniti. Tutti fanno degli errori, io ne ho fatti tanti e capita anche alla squadra. Ci può stare, siamo umani. Con i test di martedì dobbiamo trovare  una base che funzioni, una moto che vada come mi aspetto e non come questa stagione. In questa stagioen non sono riuscito mai a trovarmi bene, spero si riesca a ritrovare questo feeling. Tante gare? Siamo piloti, corriamo e facciamo il massimo. È stato un cambio generazionale per il campionato, dobbiamo entrare nell’ottica che si incrementerà sempre”.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Bezzecchi vince l'ultima garaAssurdo Morbidelli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS