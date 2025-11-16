Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Bezzecchi si inginocchia e fa la proposta di matrimonio alla sua Aprilia: c'è anche l'anello per Alba Rosa

Due vittorie nelle ultime due gare della stagione: il pilota italiano celebra la sua moto dopo il Gran Premio di Valencia in un modo molto particolare
2 min
TagsbezzecchiApriliaMotogp

VALENCIA - La stagione di Marco Bezzecchi si è chiusa nel migliore dei modi. Dopo la vittoria a Portimao, arriva anche la vittoria a Valencia nell'ultimo Gran Premio della stagione di MotoGp. Una doppietta che dimostra la forza del 'Bez' e della sua Aprilia, candidandosi fortemente per la lotta al titolo della prossima stagione.

Bezzecchi, proposta di matrimonio alla sua Aprilia!

Una vittoria fantastica, scappando via all'inizio dalla pole e poi riuscendo a resistere all'arrivo di Raul Fernandez nel finale. Dopo aver passato il traguardo, Bezzecchi ha deciso di omaggiare la sua Aprilia in un modo molto particolare. Il pilota di Rimini si è infatti inginocchiato davanti alla RSGP25, chiamata affettuosamente "Alba Rosa", con un anello. Una vera e propria proposta di matrimonio tra Bezzecchi e la sua moto, che ha fatto rapidamente il giro dei social diventando virale. L'anello è poi rimasto sull'Aprilia, come mostrato dall'account ufficiale del team.

Bezzecchi incredulo per Bagnaia: "Non ho parole..."

Bezzecchi ha poi festeggiato con il suo team il trionfo, prima di aspettare per celebrare sul podio. Durante l'attesa, come accade solitamente, sono stati mostrati gli highlights della gara ai tre piloti sul podio. Tra questi anche la caduta di Pecco Bagnaia, a cui Bezzecchi ha reagito esclamando: "Non ho parole, che sfiga Pecco". Una reazione incredula per il momento difficilissimo di un suo amico in griglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

