mercoledì 26 novembre 2025
Valentino Rossi e il ricordo da brividi per Maradona: "Mi prese la mano e la baciò..."

A cinque anni dalla scomparsa del Pibe de Oro, il Dottore ripercorre con sincero affetto il giorno del loro incontro, prima e dopo il Gp di Misano del 2008
2 min
TagsMaradonaValentino Rossimisano

Un pensiero affettuoso, un ricordo sincero, a cinque anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, è Valentino Rossi a omaggiarne la memoria, raccontando della sua passione giovanile per il Pibe de Oro e ripercorrendo il loro primo incontro in occasione del Gp di Misano del 2008, tra baci simbolici, canti, balli e tante risate.

 

 

In pista e ai box, che festa con Diego: "Indimenticabile"

Era il 31 agosto 2008, quando a Misano, in occasione del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, Valentino Rossi vide materializzarsi in griglia Maradona, suo grande tifoso. A raccontare la scena è lo stesso Dottore, ai microfoni di Radio Deejay: "Lui era a casa del suo compagno di squadra Bagni, che era di quelle parti e da appassionato di MotoGp decise di venire ad assistere alla gara per conoscermi. Ad un certo punto lo vedo apparire in griglia, mi ha baciato la mano del gas e infatti alla fine ho vinto". Un incontro proseguito anche dopo la corsa, ai box. Valentino pubblica un video emozionante sui social: "Misano 2008, ecco cosa succedeva quando la gente vedeva Maradona Indimenticabile Diego". C'è Maradona che arriva tra i cori dei meccanici con l'immancabile "O mama, mama, mama...", poi abbraccia e balla con Rossi, che si inginocchia e gli bacia il piede sinistro: "Emozionante. Abbiamo fatto un po' di casino, poi lui festaiolo... anche troppo. Un grandissimo, carattere, personalità, dopo siamo andati anche a cena insieme. Indimenticabile".

 

Tutte le news di MotoGp

