Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marc Marquez torna in sella tre mesi dopo l'infortunio: l'annuncio social

Il campione del Mondo, operato dopo aver riportato la frattura della scapola, ha ricominciato ad allenarsi su una Ducati da cross in vista della nuova stagione
1 min
TagsMarc MarquezducatiMotogp

ROMA - Infortunio ormai alle spalle per Marc Marquez: "Primo giorno in sella - ha scritto su Instagram il campione del mondo della MotoGp -. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo".

Marc Marquez torna in sella dopo l'infortunio

A corredo del messaggio, Marquez ha postato una foto che lo ritrae in azione con una Ducati da cross. Lo spagnolo nove volte iridato, fermo da tre mesi dopo la frattura alla scapola destra riportata in Indonesia e la seguente operazione, ha ripreso infatti ad allenarsi. Qualche giorno fa, alla festa Ducati a Borgo Panigale, Marquez aveva annunciato che questa settimana sarebbe tornato in sella ed è stato di parola, facendo alcuni giri sul circuito da motocross di Alcarras, a Leida, insieme al fratello Alex e a Diogo Moreira (fresco campione del mondo di Moto2 e nella prossima stagione in MotoGp con la LCR Honda).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

Marquez 'difende' Valentino RossiFrattura alla spalla per Marquez

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS