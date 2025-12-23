Marc Marquez torna in sella tre mesi dopo l'infortunio: l'annuncio social

ROMA - Infortunio ormai alle spalle per Marc Marquez: "Primo giorno in sella - ha scritto su Instagram il campione del mondo della MotoGp -. Ci aspetta un sacco di lavoro, ma è ora di iniziare ad accumulare ore e sensazioni. Passo dopo passo".

Marc Marquez torna in sella dopo l'infortunio

A corredo del messaggio, Marquez ha postato una foto che lo ritrae in azione con una Ducati da cross. Lo spagnolo nove volte iridato, fermo da tre mesi dopo la frattura alla scapola destra riportata in Indonesia e la seguente operazione, ha ripreso infatti ad allenarsi. Qualche giorno fa, alla festa Ducati a Borgo Panigale, Marquez aveva annunciato che questa settimana sarebbe tornato in sella ed è stato di parola, facendo alcuni giri sul circuito da motocross di Alcarras, a Leida, insieme al fratello Alex e a Diogo Moreira (fresco campione del mondo di Moto2 e nella prossima stagione in MotoGp con la LCR Honda).