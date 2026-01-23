Valentino Rossi in guerra con papà Graziano: i 'trabocchetti', la faida dei soldi, il matrimonio e l'amministratore di sostegno

Lo scontro tra Valentino Rossi e il padre Graziano non si placa. I due sono invischiati in una battaglia giudiziaria da quando l'ex campione MotoGp ha denunciato la compagna del padre, Ambra, di circonvenzione di incapace, accusandola di aver sottratto centinaia di migliaia di euro dal conto corrente di Graziano. L'ostilità, a dire il vero, ha preso piede già quando l'anno scorso il papà di Valentino ha ottenuto la revoca dell'amministrazione di sostegno, inizialmente concessa al fuoriclasse della MotoGp dopo che una perizia aveva descritto Graziano "fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso". Valentino non ha fatto ricorso, ma ha denunciato Ambra dopo aver notato degli strani movimenti sul conto del padre.

Graziano Rossi: "Valentino vuole i miei soldi"

In un'intervista al programma Dentro la notizia, in onda su Canale 5, tornando sulla propria storia familiare, Graziano Rossi ha dichiarato: "Quando io e Ambra abbiamo detto che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, sospetto. Hanno pensato che, se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedono più. La nomina di amministratore di sostegno? L’ha fatto con un trabocchetto perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l'avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno, e io come un grandissimo stupido ho firmato. Quando ho capito che cosa significasse la misura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai cui lui deve un po' di soldi. E lui, i soldi dalle tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli".