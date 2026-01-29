Rivoluzione in MotoGP: "Quartararo alla Honda e Martin in Yamaha", cosa sta succedendo

Fabio Quartararo alla Honda e Jorge Martin alla Yamaha . Sono queste le due prime grandi bombe di mercato legate alla stagione 2027 di MotoGP , con un nuovo ciclo tecnico e l'introduzione del motore 850cc che permetterà a tutti i piloti di rivedere i propri contratti.

Quartararo e Martin: il mercato piloti 2027 entra già nel vivo

Secondo quanto riportato da Autosport, Quartararo (campione del mondo nel 2021) è stato tra i primi a fare la sua scelta: niente più fiducia alla M1 e dunque passerà da una moto giapponese all'altra, con Honda che era alla ricerca di un nuovo volto per il suo team. Pronta però la risposta di Yamaha, che ha scelto di puntare su un altro campione del mondo. Si tratta, appunto, di Jorge Martin, che secondo le indiscrezioni lascerà l'Aprilia per unirsi al team giapponese. Per entrambi sarebbero pronti dei contratti biennali. Due mosse che causerebbero un effetto domino su tutti gli altri team: uno tra Joan Mir e Luca Marini dovrebbe liberarsi dalla Honda, mentre l'Aprilia avrebbe uno slot libero per un nuovo pilota. Ancora deve iniziare la stagione 2026, ma il mercato piloti per il 2027 è già entrato nel vivo.