Bezzecchi rinnova con l'Aprilia fino al 2028: l'annuncio ufficiale è un matrimonio!
SEPANG - Mentre impazza il mercato piloti tra indiscrezioni, interviste e smentite, l'Aprilia e Marco Bezzecchi confermano prima dell'inizio della nuova stagione che resteranno insieme. È ufficiale il rinnovo, consolidando il binomio italiano fino al 2028. “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni - le prime parole del 'Bez' -. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me“.
Bezzecchi sposa la sua Aprilia: l'annuncio ufficiale
L'annuncio ufficiale è arrivato con un vero e proprio matrimonio organizzato a Sepang. Dopo la 'proposta' fatta al termine del Gran Premio di Valencia, dove Bezzecchi si era inginocchiato davanti alla sua moto, ora sono arrivate le nozze: il 'Bez' ha sposato la sua Aprilia davanti a tutto il team. Tutto preparato perfettamente per l'occasione, con il pilota in una tuta fatta a smoking, l'Aprilia vestita di bianco e con tanto di velo, che Bezzecchi ha alzato per poi baciarla. Ad officiare il matrimonio c'era Massimo Rivola, il Ceo di Aprilia Racing.