Bezzecchi rinnova con l'Aprilia fino al 2028: l'annuncio ufficiale è un matrimonio!

SEPANG - Mentre impazza il mercato piloti tra indiscrezioni, interviste e smentite, l'Aprilia e Marco Bezzecchi confermano prima dell'inizio della nuova stagione che resteranno insieme. È ufficiale il rinnovo, consolidando il binomio italiano fino al 2028. “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni - le prime parole del 'Bez' -. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me“.