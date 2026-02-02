Corriere dello Sport.it
Bezzecchi rinnova con l'Aprilia fino al 2028: l'annuncio ufficiale è un matrimonio!

Bezzecchi rinnova con l'Aprilia fino al 2028: l'annuncio ufficiale è un matrimonio!

Il binomio italiano si consolida per altre due stagioni e viene celebrato in modo particolare: 'Bez' sposa la sua moto dopo la proposta fatta mesi fa a Valencia
2 min
TagsbezzecchiMotogpAprilia

SEPANG - Mentre impazza il mercato piloti tra indiscrezioni, interviste e smentite, l'Aprilia Marco Bezzecchi confermano prima dell'inizio della nuova stagione che resteranno insieme. È ufficiale il rinnovo, consolidando il binomio italiano fino al 2028. “Sono molto contento di aver rinnovato per altri due anni - le prime parole del 'Bez' -. Fin dal primo giorno in cui ho firmato avevo in mente l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine. Sono felice di aver trovato il supporto di tutto il team e di tutta la fabbrica a Noale. Spero di riuscire a regalare loro tante gioie, così come loro faranno sicuramente con me“.

Bezzecchi sposa la sua Aprilia: l'annuncio ufficiale

L'annuncio ufficiale è arrivato con un vero e proprio matrimonio organizzato a Sepang. Dopo la 'proposta' fatta al termine del Gran Premio di Valencia, dove Bezzecchi si era inginocchiato davanti alla sua moto, ora sono arrivate le nozze: il 'Bez' ha sposato la sua Aprilia davanti a tutto il team. Tutto preparato perfettamente per l'occasione, con il pilota in una tuta fatta a smoking, l'Aprilia vestita di bianco e con tanto di velo, che Bezzecchi ha alzato per poi baciarla. Ad officiare il matrimonio c'era Massimo Rivola, il Ceo di Aprilia Racing.

 

 

Tutte le news di MotoGp

