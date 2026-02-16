Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
Valentino Rossi compie 47 anni: gli auguri dell'Inter, la simpatia della VR46. Ma papà Graziano...

I nerazzurri festeggiano il compleanno del 'Dottore', poi il simpatico post della sua scuderia per festeggiarlo. Mancano però gli auguri della famiglia
1 min
TagsValentino Rossi

Valentino Rossi compie gli anni, sono 47 candeline per il 9 volte campione del Mondiale di MotoGp. Sui social spuntano gli auguri dell'Inter e della scuderia VR46, mentre fanno discutere le parole del papà Graziano che si rifiuta di augurargli buon compleanno. Sul rapporto tra i due pesa ancora la denuncia sporta dal 'Dottore' alla compagna del padre.

Valentino Rossi: gli auguri speciali dall'Inter e da VR46

Per il 47° compleanno del 'Dottore' l'inter ha ripescato una vecchia foto che ritrare un giovanissimo Valentino Rossi con un altrettanto giovane Ronaldo. I neroazzurri non dimenticano il compleanno della leggenda motociclistica, nonché tifosissimo dell' Inter. Poi il poist della scuderia VR46, con la scritta "46+1" che riprende l'emblematico e storico numero di Valentino Rossi, augurandogli così un buon compleanno. Mancano invece gli auguri di papà Graziano, che non sembra ancora aver superato la questione relativa alla denuncia del campione di MotoGp nei confronti della sua attuale compagna. Dunque il padre Graziano, ha affermato: "Sono stato attaccato molto duramente da Valentino, è lui casomai che deve fare gli auguri a me, e non io a lui".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

