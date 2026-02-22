Bagnaia in Aprilia con Bezzecchi? Il pilota Ducati svela: "Ho seguito il mio istinto..."

BURIRAM (THAILANDIA) - A prendersi la copertina dopo la due giorni di test della MotoGP in Thailandia sono l'Aprilia e Marco Bezzecchi, pilota riminese che oggi (22 febbraio) ha fatto segnare infatti il miglior tempo all-time sul circuito di Buriram , fermando il cronometro in 1'28"668.

Bezzecchi il più veloce a Buriram, caduta per Marc Marquez

Ma quello del 'Bez' non è l'unico risultato positivo per la casa motoristica veneta, sempre più protagonista nel Motomondiale negli ultimi anni. Al secondo posto nel day-2 c'è infatti anche il giapponese Ai Ogura del team Trackhouse, che chiude la giornata in 1'28.765. Tris di Ducati dietro ai primi due e al terzo posto ecco Marc Marquez, protagonista di una caduta che gli ha causato un'abrasione al braccio. "Niente di importante - ha detto lo spagnolo a 'Sky Sport' -. Può succedere. Sono contento di come sono andati i test".

Bagnaia e le parole sul possibile addio alla Ducati

Dietro al campione del mondo in carica ecco il due volte vincitore del titolo in classe regina Pecco Bagnaia, che dopo una stagione complicata potrebbe lasciare la Ducati. Negli ultimi giorni si è parlato di un passaggio proprio all'Aprilia. Quello che è certo è che lui conosce già la sua destinazione. "In pochi giorni usciranno tanti annunci di tanti team: aspettatevi anche il mio - le sue parole durante il punto stampa di ieri -. Ho già deciso, ho seguito il mio istinto. Ho scelto quello che pensavo fosse più giusto per me". In caso si unisse alla scuderia di Noale, Bagnaia prenderebbe il posto di Jorge Martin, rivale e vincitore nella corsa al titolo 2024 vicino alla Yamaha, per far coppia nel box con Bezzecchi. "Non lo so, non sono cose che mi riguardano più di tanto - il commento del pilota romagnolo a 'Sky'' sull'eventualità -. C'è sicuramente nel team chi si dedica a queste cose".

MotoGp, conto alla rovescia per il Gp della Thailandia

Tornando ai tempi della domenica, al quinto posto c'è Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta, per il quale sembra ormai sicuro il passaggio in Ducati Factory nel 2027 al posto di Bagnaia. Ottavo crono senza strafare per Jorge Martin, al rientro in questi test dopo aver saltato le prime sessioni di Sepang. "Sono contento, non avevo grandi aspettative - ha detto lo spagnolo dell'Aprilia a 'Sky' -. Ho cambiato un po' di cose nello stile di guida, ora posso guidare la moto in maniera naturale e sono fiducioso che sarà una bella stagione". Il Mondiale di MotoGP inizierà proprio in Thailandia la prossima settimana, con il primo GP del 2026 sulla pista di Buriram.