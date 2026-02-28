Acosta vince la prima Sprint 2026 dopo un grande duello con Marquez, penalizzato e costretto a cedere la posizione. Podio completato da Raul Fernandez, poi Ogura e Martin. 8° Di Giannantonio, 9° Bagnaia, 11° Alex Marquez.

La delusione di Bezzecchi: ma domani è in pole

"Alla fine è stato un piccolo errore, ma non direi per eccesso di confidenza. Ho provato a fare il massimo, erano 2-3 volte che ci sorpassavamo e volevo cercare di prendere qualche metro di vantaggio su Marc Marquez. Appena ho toccato la linea della curva nove sono caduto. Ho provato a tenere su la moto, ma non ce l'ho fatta. Purtroppo, la pista oggi era un po' balorda". Così Marco Bezzecchi (Aprilia), ai microfoni di Sky Sport, commenta la sua caduta nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia.

L’orario della gara

La gara di MotoGp sarà in programma domani, domenica 1 marzo, alle ore 9. Bezzecchi in pole.

In casa Ducati non ci stanno: "Qui vogliono giocare con le bambole"

Tardozzi duro dopo la penalità a Marquez: “Per noi non ci sta, l’entrata era decisa ma senza contatto. Se questi episodi diventano penalità, cambia il modo di correre. Se poi vogliamo giocare con le bambole e pettinarle e basta è un altro discorso. Evidentemente la Race Direction vuole un altro tipo di corse". Queste le parole di Davide Tardozzi, Team Manager di Ducati, dopo la penalità inflitta a Marc Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di Thailandia.

Parla Marquez sul contatto con Acosta

"A mio avviso decide la direzione gara. Io seguo le regole". Marc Marquez evita le polemiche in merito alla sanzione inflittagli all'ultimo giro del Gran Premio di Thailandia che ha di fatto dato la vittoria del Gp a Pedro Acosta. Quanto alla gara, lo spagnolo della Ducati appare comunque soddisfatto: "Quando ho visto la caduta di Bezzecchi ho rallentato e cercato di controllare. Ogni volta che Pedro si avvicinava lo ripassavo alla curva successiva. Comunque buon rientro dopo l'infortunio, è una buona gara".

Le parole di Acosta: "Non mi sento vincitore"

"Bellissimo fare una Sprint come questa. Non mio sento un vincitore al pieno perché mi ha fatto passare lui ma domani nella gara lunga faremo bene". Pedro Acosta commenta così la sua vittoria della gara Sprint in Thailandia. "E' un buon inizio di stagione - conclude il 21enne pilota della Ktm - ma domani cercheremo di ottenere un'altra vittoria in modo diverso.

Anche Jorge Martin sotto investigazione

Sotto investigazione anche Jorge Martin per presunta pressione irregolare delle gomme: il 5° posto potrebbe cambiare.

La polemica per il contatto

Il contatto tra Marquez e Acosta prima dell’ultimo giro fa discutere: Ducati contrariata, per Borgo Panigale è stato un normale incidente di gara.

Penalità per Marquez, vince Acosta!

Acosta vince tra le polemiche: Marquez penalizzato per il contatto e costretto a cedere all’ultima curva. Podio completato da Raul Fernandez. La decisione dei commissari lascia più di qualche dubbio.

Contatto Marquez-Acosta

Ultimo giro con contatto tra Marquez e Acosta: il ducatista tocca la KTM che va larga. Episodio sotto investigazione.

Acosta non molla, si decide tutto

A 3 giri dalla fine, Acosta incollato a Marc Marquez: finale apertissimo con il duello tra gli spagnoli.

Marquez ora duella con Acosta

Acosta attacca Marquez, che incrocia e si riprende la posizione: gran duello tra i due spagnoli! Marc rimane sempre davanti...

Marquez sempre in testa

Marc Marquez ha 3 decimi su Acosta, sempre incollato. Fernandez a 1 secondo, Bagnaia risale fino all’8° posto.

La classifica a dieci giri dalla fine

Marc Marquez in testa, poi Pedro Acosta e Raul Fernandez. Bagnaia è ottavo.

Caduta di Bezzecchi!

Caduta per Bezzecchi! Il pilota Aprilia scivola subito dopo essere tornato al comando. Niente di grave per lui, che rimane attaccato alla moto.

Battaglia davanti tra Marquez e Bezzecchi

Davanti è sorpasso e controsorpasso: Marc Marquez torna in testa su Bezzecchi. 3° Acosta, dopo aver passato Raul Fernandez.

Partiti! Marquez parte fortissimo

Gira alla prima curva Marc Marquez, partito a fionda. Bezzecchi dietro.

Ci siamo, manca poco alla partenza

Tutti sotto l'ombrello per ripararsi dal sole, ma tra poco si parte. Giro di ricognizione e poi si va: inizia ufficialmente la stagione di MotoGp.

Attenzione al caldo

Tutti preoccupati per la temperatura dell'asfalto: 60 gradi. Clima rovente in Thailandia e domani la gara, sempre alle 9, preoccupa per la tenuta delle gomme.

Alla scoperta del circuito

Buriram, costruito nel 2014, è lungo 4.554 metri con 12 curve: oggi i piloti affronteranno 13 giri nella Sprint. Record in gara di Marquez in 1:30.637.