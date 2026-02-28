Marquez furioso dopo la penalità, l'applauso in pista e lo sfogo: "Non voglio piangere ma..."
La prima Sprint in MotoGp della stagione in Thailandia è già ricca di polemiche e tensioni. La battaglia per il primo posto tra Marquez e Acosta ha obbligato la Direzione Gara ad intervenire: lo spagnolo e il pilota della Ktm sono venuti a contatto a due giri dalla fine, Marquez è passato e Acosta è andato largo, ma i giudici hanno penalizzato il pilota Ducati, che ha restituito la posizione. Si è trattato di un episodio al limite che ha scatenato la reazione di Marquez: "L'unica cosa che posso fare come pilota è adattarmi al ‘metro’ della Direzione Gara. Non ho mai pianto nel corso della mia carriera e non piangerò oggi", ha dichiarato lo spagnolo.
Marquez e quell'applauso in pista
Una risposta, quella di Marquez, che sa di fairplay ma che - forse - nasconde un po' di frustrazione. Infatti, un video diffuso da Dazn Spagna ha mostrato l'applauso sarcastico dell'ex Honda verso la Direzione Gara all’uscita dell’ultima curva nel suo giro di rientro ai box. Poi ha spiegato: "Quando ho visto il messaggio ho pensato: ‘No, non cedo la posizione’. Poi ho pensato che sarebbero stati 3 secondi di penalità e l’ho fatto passare. Ma se mi fossi preparato meglio, l’avrei superato nuovamente prima del traguardo. Ho reagito velocemente, ma ora lo rifarei diversamente".