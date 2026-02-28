Marquez furioso dopo la penalità, l'applauso in pista e lo sfogo: "Non voglio piangere ma..."

La prima Sprint in MotoGp della stagione in Thailandia è già ricca di polemiche e tensioni. La battaglia per il primo posto tra Marquez e Acosta ha obbligato la Direzione Gara ad intervenire: lo spagnolo e il pilota della Ktm sono venuti a contatto a due giri dalla fine, Marquez è passato e Acosta è andato largo, ma i giudici hanno penalizzato il pilota Ducati, che ha restituito la posizione. Si è trattato di un episodio al limite che ha scatenato la reazione di Marquez: "L'unica cosa che posso fare come pilota è adattarmi al ‘metro’ della Direzione Gara. Non ho mai pianto nel corso della mia carriera e non piangerò oggi", ha dichiarato lo spagnolo.