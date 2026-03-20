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MotoGP Brasile: qualifiche, Sprint Race e gara, tutti gli orari e come vederle

Al via la seconda tappa del Motomondiale 2026. Si corre sul tracciato brasiliano di Goiania ecco gli appuntamenti del weekend
2 min

In Brasile andrà in scena la seconda tappa del Mondiale di Moto Gp, dopo le prove generali in Argentina e la prima gara svoltasi in Tailandia, vinta dall'Aprilia di Bazzecchi, è il momento del circuito brasiliano di Goiania che non ospitava una gara di Moto Gp dalla fine degli anni 80. Il tracciato è lungo poco meno di 4 km (3,835km), con 14 curve ( 9 a destra e le restanti 5 a sinistra).

MotoGP Brasile 2025: ecco tutti gli orari

Il Gran Premio verrà trasmesso su Sky in diretta e in differita su TV8. Il tracciato brasiliano prenderà il via venerdì 20 marzo alle 15:05 con le FP1 fino alle 16:05. Dopo le prove libere, ci sarà spazio per le prove del pomeriggio che andranno dalle 19:20 fino alle 20:35. La giornata di sabato 21 si aprirà con le seconde prove libere, le FP2 dalle 14:10 alle 14:40, per poi lasciare spazio alle qualifiche in diretta su TV8 dalle 14:50 fino alle 15:30. Alle ore 19:00 sempre su TV8 sarà possibile seguire la Sprint Race. Domenica 22 invece, la gara inizierà alle ore 19:00 su Sky, mentre in differita dalle 21:30 su TV8.

 

 

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