MotoGP Brasile: qualifiche, Sprint Race e gara, tutti gli orari e come vederle

In Brasile andrà in scena la seconda tappa del Mondiale di Moto Gp, dopo le prove generali in Argentina e la prima gara svoltasi in Tailandia, vinta dall'Aprilia di Bazzecchi, è il momento del circuito brasiliano di Goiania che non ospitava una gara di Moto Gp dalla fine degli anni 80. Il tracciato è lungo poco meno di 4 km (3,835km), con 14 curve ( 9 a destra e le restanti 5 a sinistra).