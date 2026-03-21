Di Giannantonio a sorpresa: è pole in Brasile! Poi Bezzecchi e Marquez, altro disastro Bagnaia

A sorpresa si accende la luce di Fabio Di Giannantonio sul circuito di Goiania, che sarà il teatro del Gran Premio del Brasile. Il pilota italiano porta la sua Ducati VR46 in pole position, battendo la concorrenza di Bezzecchi e Marc Marquez, che completano la prima fila. Le prime due posizioni sono occupate dei due piloti che sono dovuti passare per il Q1, confermandosi così tra i più veloci in pista.