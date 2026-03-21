Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Di Giannantonio a sorpresa: è pole in Brasile! Poi Bezzecchi e Marquez, altro disastro Bagnaia© EPA

Di Giannantonio a sorpresa: è pole in Brasile! Poi Bezzecchi e Marquez, altro disastro Bagnaia

Nella Sprint Race e nella gara sul circuito di Goiania sarà una VR46 a partire davanti a tutti. Da applausi Quartararo, che porta la sua Yamaha in seconda fila
2 min

A sorpresa si accende la luce di Fabio Di Giannantonio sul circuito di Goiania, che sarà il teatro del Gran Premio del Brasile. Il pilota italiano porta la sua Ducati VR46 in pole position, battendo la concorrenza di Bezzecchi Marc Marquez, che completano la prima fila. Le prime due posizioni sono occupate dei due piloti che sono dovuti passare per il Q1, confermandosi così tra i più veloci in pista. 

MotoGP, altro disastro per Bagnaia

La sessione di qualifiche nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna viene contraddistinta da numerose cadute, con i piloti che completano pochi giri. Quarta posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, nonostante i tanti problemi, davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin e alla Trackhouse di Ai Ogura. Altro disastro per Pecco Bagnaia, che partirà solo dall'undicesima piazza. Sprint Race al via alle ore 19, poi la gara domenica 22 marzo, sempre alle ore 19.

Gp del Brasile, la griglia di partenza completa

1 F. Di Giannantonio 2 M. Bezzecchi 3 M. Marquez

4 F. Quartararo 5 J. Martin 6 A. Ogura

7 F. Aldeguer 8 A. Marquez 9 P. Acosta

10 J. Zarco 11 F. Bagnaia 12 T. Razgatlioglu

13 J. Mir 14 D. Moreira 15 F. Morbidelli

16 R. Fernandez 17 A. Rins 18 J. Miller

19 L. Marini 20 M. Viñales 21 B. Binder

22 E. Bastianini

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Da non perdere

MotoGP Brasile, come vederloMotoGP, la classifica aggiornata

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS