Di Giannantonio a sorpresa: è pole in Brasile! Poi Bezzecchi e Marquez, altro disastro Bagnaia
A sorpresa si accende la luce di Fabio Di Giannantonio sul circuito di Goiania, che sarà il teatro del Gran Premio del Brasile. Il pilota italiano porta la sua Ducati VR46 in pole position, battendo la concorrenza di Bezzecchi e Marc Marquez, che completano la prima fila. Le prime due posizioni sono occupate dei due piloti che sono dovuti passare per il Q1, confermandosi così tra i più veloci in pista.
MotoGP, altro disastro per Bagnaia
La sessione di qualifiche nell'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna viene contraddistinta da numerose cadute, con i piloti che completano pochi giri. Quarta posizione per la Yamaha di Fabio Quartararo, nonostante i tanti problemi, davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin e alla Trackhouse di Ai Ogura. Altro disastro per Pecco Bagnaia, che partirà solo dall'undicesima piazza. Sprint Race al via alle ore 19, poi la gara domenica 22 marzo, sempre alle ore 19.
Gp del Brasile, la griglia di partenza completa
1 F. Di Giannantonio 2 M. Bezzecchi 3 M. Marquez
4 F. Quartararo 5 J. Martin 6 A. Ogura
7 F. Aldeguer 8 A. Marquez 9 P. Acosta
10 J. Zarco 11 F. Bagnaia 12 T. Razgatlioglu
13 J. Mir 14 D. Moreira 15 F. Morbidelli
16 R. Fernandez 17 A. Rins 18 J. Miller
19 L. Marini 20 M. Viñales 21 B. Binder
22 E. Bastianini