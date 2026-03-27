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venerdì 27 marzo 2026
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MotoGP, Gran Premio degli Stati Uniti: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e dove vederle

Terza tappa del Motomondiale, con Bezzecchi chiamato a difendere il suo posto in testa alla classifica ad Austin: ecco tutte le informazioni sul weekend
2 min
TagsMotogpbezzecchiAprilia

AUSTIN - La MotoGP torna subito in pista. Dopo il complicato weekend in Brasile, tra polemiche e problemi sul tracciato, il Motomondiale fa tappa in America, più precisamente ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti. Si riparte dalla doppietta Aprilia e con Bezzecchi leader della classifica, pronto a confermarsi su uno dei tracciati più tecnici del calendario. I piloti sono già scesi in pista per le prove libere, ma ora il weekend di gara entra nel vivo e si comincia a fare sul serio.

Gran Premio degli Stati Uniti, tutti gli orari del weekend

Questi tutti gli orari del weekend ad Austin, dalle pre-qualifiche fino alla gara.

VENERDÌ 27 MARZO
Ore 20.55: Pre qualifiche

SABATO 28 MARZO
Ore 16.45: Qualifiche
Ore 20.55: Sprint Race

DOMENICA 29 MARZO
Ore 17.35: Warm Up
Ore 22: Gara

Gran Premio degli Stati Uniti, dove vederlo in tv e streaming

Le qualifiche, la Sprint Race e la gara della MotoGp negli Stati Uniti saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e su NOW. Il sito del Corriere dello Sport-Stadio fornirà una diretta testuale degli eventi, oltre a notizie ed aggiornamenti in tempo reale.

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