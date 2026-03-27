MotoGP, Gran Premio degli Stati Uniti: qualifiche, Sprint e gara, tutti gli orari e dove vederle

AUSTIN - La MotoGP torna subito in pista. Dopo il complicato weekend in Brasile, tra polemiche e problemi sul tracciato, il Motomondiale fa tappa in America, più precisamente ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti. Si riparte dalla doppietta Aprilia e con Bezzecchi leader della classifica, pronto a confermarsi su uno dei tracciati più tecnici del calendario. I piloti sono già scesi in pista per le prove libere, ma ora il weekend di gara entra nel vivo e si comincia a fare sul serio.