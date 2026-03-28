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Di Giannantonio firma la pole ad Austin. Bezzecchi penalizzato, Marc Marquez "assolto"

Il romano frantuma il record della pista americana, chiudendo davanti a tutti nelle qualifiche della MotoGP dopo l'exploit in Brasile

Fabio Di Giannantonio ci ha preso gusto e dopo la sorpresa in Brasile, replica la pole anche negli Stati Uniti. Il pilota romano del team VR46 spinge oltre ogni limite la sua Ducati GP26, facendo registrare il giro più veloce nella storia del tracciato texano di Austin. Penalizzato invece il leader del mondiale Bezzecchi che perde due posizioni in griglia, in vista della gara di domani del Gran Premio delle Americhe. Durante le qualifiche della mattinata, infatti, il pilota italiano è stato protagonista di un caso di impeding ai danni di Marc Marquez: quest'ultimo indagato è stato poi graziato, al pari di Ogura, per esser stato costretto a rallentare durante il suo giro veloce. Per la gara di domani, dunque, il Bez retrocede dalla seconda alla quarta casella. Stessa sorte anche per Luca Marini (Honda) che da nono passa a undicesimo. Anche il pilota Honda avrebbe danneggiato la performance di Marquez. Nessun cambiamento, invece, nella griglia di partenza della Sprint di oggi, al via alle 21.10.

'Diggia' sfiora la barriera dei due minuti

Il record del COTA di Austin era stato stabilito nel 2024 da Maverick Vinales in 2'00"977, un primato stracciato da 'Diggia', che stampa un clamoroso 2'00"136. Alle sue spalle, staccata di 193 millessimi, c'è l'Aprilia Marco Bezzecchi, mentre il terzo posto è di Pedro Acosta, l'unico in grado di fare la differenza in sella ad una Ktm. Quarto tempo ottenuto in extremis dal redivivo Pecco Bagnaia, che torna a piazzarsi davanti a Marc Marquez, solamente sesto alle spalle anche del sorprendente Mir su Honda e davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin. A completare la Top Ten di Austin sono Alex Marquez, Marini e Aldeguer.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

"Il giro più adrenalinico della mia vita"

Quasi incredulo, ma allo stesso tempo pienamente consapevole, Di Giannantonio commenta così la clamorosa pole ottenuta sul circuito di Austin: "Credo sia stato il giro più adrenalinico della mia vita. Mi sentivo molto bene sulla moto e ho spinto, sono veramente contento. Questa mattina abbiamo fatto una modifica che è stata decisiva, il team ha svolto un grandissimo lavoro. La sprint sarà una battaglia e non credo basterà prendere un gap in partenza come in Brasile...".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

La griglia di partenza della Sprint Race

La griglia di partenza della Sprint Race non è ancora ufficiale, ci sono investigazioni in corso da parte dell'organizzazione. Ad ogni modo questa la Top 10:

1. Di Giannantonio

2. Bezzecchi

3. Acosta

4. Bagnaia

5. Mir

6. Marc Marquez

7. Jorge Martin

8. Alex Marquez

9. Luca Marini

10. Fermin Aldeguer

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

Fabio Di Giannantonio ci ha preso gusto e dopo la sorpresa in Brasile, replica la pole anche negli Stati Uniti. Il pilota romano del team VR46 spinge oltre ogni limite la sua Ducati GP26, facendo registrare il giro più veloce nella storia del tracciato texano di Austin. Penalizzato invece il leader del mondiale Bezzecchi che perde due posizioni in griglia, in vista della gara di domani del Gran Premio delle Americhe. Durante le qualifiche della mattinata, infatti, il pilota italiano è stato protagonista di un caso di impeding ai danni di Marc Marquez: quest'ultimo indagato è stato poi graziato, al pari di Ogura, per esser stato costretto a rallentare durante il suo giro veloce. Per la gara di domani, dunque, il Bez retrocede dalla seconda alla quarta casella. Stessa sorte anche per Luca Marini (Honda) che da nono passa a undicesimo. Anche il pilota Honda avrebbe danneggiato la performance di Marquez. Nessun cambiamento, invece, nella griglia di partenza della Sprint di oggi, al via alle 21.10.

'Diggia' sfiora la barriera dei due minuti

Il record del COTA di Austin era stato stabilito nel 2024 da Maverick Vinales in 2'00"977, un primato stracciato da 'Diggia', che stampa un clamoroso 2'00"136. Alle sue spalle, staccata di 193 millessimi, c'è l'Aprilia Marco Bezzecchi, mentre il terzo posto è di Pedro Acosta, l'unico in grado di fare la differenza in sella ad una Ktm. Quarto tempo ottenuto in extremis dal redivivo Pecco Bagnaia, che torna a piazzarsi davanti a Marc Marquez, solamente sesto alle spalle anche del sorprendente Mir su Honda e davanti all'altra Aprilia di Jorge Martin. A completare la Top Ten di Austin sono Alex Marquez, Marini e Aldeguer.

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