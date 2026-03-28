Di Giannantonio firma la pole ad Austin. Bezzecchi penalizzato, Marc Marquez "assolto"

"Il giro più adrenalinico della mia vita"

Quasi incredulo, ma allo stesso tempo pienamente consapevole, Di Giannantonio commenta così la clamorosa pole ottenuta sul circuito di Austin: "Credo sia stato il giro più adrenalinico della mia vita. Mi sentivo molto bene sulla moto e ho spinto, sono veramente contento. Questa mattina abbiamo fatto una modifica che è stata decisiva, il team ha svolto un grandissimo lavoro. La sprint sarà una battaglia e non credo basterà prendere un gap in partenza come in Brasile...".