Rinascita Martin: vince la Sprint di Austin beffando Bagnaia e balza in testa al Mondiale
'Resurrection Day' per Jorge Martin, che sul circuito di Austin si getta alle spalle una stagione maledetta per via dei continui e serissimi infortuni, vincendo una Sprint Race pesantissima per il morale e la classifica. L'ex campione del Mondo, infatti, si prende il successo nella gara breve del Gp texano a bordo della sua Aprilia e a sorpresa balza al comando della classifica piloti, approfittando delle cadute di Bezzecchi, Di Giannantonio e Marquez.
Martin beffa Bagnaia all'ultimo giro
Vittoria in rimonta per Martin, che torna al successo in una Sprint a 511 giorni di distanza dall'ultima volta, e che approfitta delle cadute di Marc Marquez, che si porta dietro anche il povero Di Giannantonio, e del compagno di scuderia Bezzecchi, che scivola a due giri dalla fine quando era in seconda piazza. Decisiva la scelta di 'Martinator' di montare la gomma media al posteriore: Jorge recupera posizione su posizione, fino a mettersi negli scarichi del redivivo Pecco Bagnaia, che aveva dominato la corsa, prima di beffarlo a metà dell'ultimo giro.