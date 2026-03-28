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Rinascita Martin: vince la Sprint di Austin beffando Bagnaia e balza in testa al Mondiale

L'ex campione del Mondo trionfa a bordo dell'Aprilia e approfitta delle cadute di Bezzecchi, Di Giannantonio e Marquez per scalare la classifica
2 min
TagsMotogpMartinAustin

'Resurrection Day' per Jorge Martin, che sul circuito di Austin si getta alle spalle una stagione maledetta per via dei continui e serissimi infortuni, vincendo una Sprint Race pesantissima per il morale e la classifica. L'ex campione del Mondo, infatti, si prende il successo nella gara breve del Gp texano a bordo della sua Aprilia e a sorpresa balza al comando della classifica piloti, approfittando delle cadute di Bezzecchi, Di Giannantonio e Marquez.

 

 

Martin beffa Bagnaia all'ultimo giro

Vittoria in rimonta per Martin, che torna al successo in una Sprint a 511 giorni di distanza dall'ultima volta, e che approfitta delle cadute di Marc Marquez, che si porta dietro anche il povero Di Giannantonio, e del compagno di scuderia Bezzecchi, che scivola a due giri dalla fine quando era in seconda piazza. Decisiva la scelta di 'Martinator' di montare la gomma media al posteriore: Jorge recupera posizione su posizione, fino a mettersi negli scarichi del redivivo Pecco Bagnaia, che aveva dominato la corsa, prima di beffarlo a metà dell'ultimo giro.

 

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