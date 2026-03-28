'Resurrection Day' per Jorge Martin, che sul circuito di Austin si getta alle spalle una stagione maledetta per via dei continui e serissimi infortuni, vincendo una Sprint Race pesantissima per il morale e la classifica. L'ex campione del Mondo, infatti, si prende il successo nella gara breve del Gp texano a bordo della sua Aprilia e a sorpresa balza al comando della classifica piloti, approfittando delle cadute di Bezzecchi, Di Giannantonio e Marquez.