Riparte la MotoGP, si corre in Spagna: tutti gli orari e come vedere il weekend a Jerez
La pausa è stata più lunga del previsto a causa del rinvio del Gran Premio del Qatar, ma ora ci siamo: ritorna finalmente la MotoGP. L'ultima gara è stata quasi un mese fa (Stati Uniti il 29 aprile) e questo weekend si tornerà finalmente a correre per il Gran Premio della Spagna sull'iconico circuito di Jerez. Riparte la lotta per il titolo che vede Bezzecchi leader davanti al compagno di squadra Martin, seguito poi da Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez.
Gp della Spagna, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e Gara
Di seguito ecco tutti gli orari del weekend a Jerez, in programma da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile:
Venerdì 24 aprile:
Ore 10:45 - Prove libere 1 (in palio accesso diretto alla Q2)
Ore 15 - Prove
Sabato 25 aprile:
Ore 10:10 - Prove
Ore 10:50 - Qualifiche (Q1)
Ore 11:15 - Qualifiche (Q2)
Ore 15 - Sprint Race
Domenica 26 aprile:
Ore 09:40 - Warm up
Ore 14:00 - Gara
Dove vedere il weekend del Gran Premio della Spagna
Tutti gli eventi del Gran Premio della Spagna (prove libere, qualifiche, Sprint Race e Gara) saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. Il sito del corrieredellosport.it fornirà notizie e diretta testuale in tempo reale.