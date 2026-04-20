Riparte la MotoGP, si corre in Spagna: tutti gli orari e come vedere il weekend a Jerez

La pausa è stata più lunga del previsto a causa del rinvio del Gran Premio del Qatar , ma ora ci siamo: ritorna finalmente la MotoGP . L'ultima gara è stata quasi un mese fa (Stati Uniti il 29 aprile) e questo weekend si tornerà finalmente a correre per il Gran Premio della Spagna sull'iconico circuito di Jerez . Riparte la lotta per il titolo che vede Bezzecchi leader davanti al compagno di squadra Martin , seguito poi da Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez .

Gp della Spagna, tutti gli orari: qualifiche, Sprint e Gara

Di seguito ecco tutti gli orari del weekend a Jerez, in programma da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile:

Venerdì 24 aprile:

Ore 10:45 - Prove libere 1 (in palio accesso diretto alla Q2)

Ore 15 - Prove

Sabato 25 aprile:

Ore 10:10 - Prove

Ore 10:50 - Qualifiche (Q1)

Ore 11:15 - Qualifiche (Q2)

Ore 15 - Sprint Race

Domenica 26 aprile:

Ore 09:40 - Warm up

Ore 14:00 - Gara

Dove vedere il weekend del Gran Premio della Spagna

Tutti gli eventi del Gran Premio della Spagna (prove libere, qualifiche, Sprint Race e Gara) saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Saranno disponibili anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW. Il sito del corrieredellosport.it fornirà notizie e diretta testuale in tempo reale.