Dopo quasi un mese di assenza, torna il Motomondiale. Si ripare dal circuito spagnolo di Jerez ; in mattinata si sono tenute le prime prove libere sul tracciato spagnolo che domenica 26, alle ore 14 ci dirà chi si aggiudicherà la quarta gara dell'anno. Dopo l e prime prove libere del primo tracciato europeo , nel pomeriggio si sono tenute le pre-qualifiche.

Pre-qualifiche Gp di Spagna: domina Alex Marquez

Nelle Pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna valido per il Mondiale della MotoGp, il miglior tempo è quello di Alex Marquez, il pilota ha fatto registrare il tempo record di 1'35"704. A seguirlo, i due italiani Fabio Di Giannantonio del Team VR46 e Marco Bezzecchi su Aprilia staccati rispettivamente di +0.333 e +0.506. Quarto tempo per la Ducati ufficiale di Marc Marquez a +0.544 seguito dal giapponese Ai Ogura a +0.544. Pecco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale, fa registrare il 6° miglior tempo delle pre-qualifiche; il piemontese staccato di +0.561, è caduto, ma fortunatamente, senza conseguenze gravi. A chiudere la Top10, ci sono gli spagnoli Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Jorge Martin, seguiti da Enea Bastianini.

Prove libere: ecco i risultati della mattina

Le FP1 si sono concluse dopo 45'; il verdetto finale vede le due moto della scuderia VR46 in testa, Di Giannantonio (1'36.954) al comando, a 228 milesimi dal compagno Morbidelli. Seguono, chiudendo la Top5: Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.378), Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.393), Marc Marquez (Ducati, +0.542). Poi Raul Fernandez (Ktm, +0.556), Jack Miller (Yamaha, +0.562), Pedro Acosta (Ktm, +0.606), Johann Zareco (Honda, +0.649). A chiudere la Top10 Jorge Martin (Aprilia, +0.720). Undicesimo tempo (+0.730) per Francesco Bagnaia con la seconda Ducati.