Alex Marquez vola nelle pre-qualifiche a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi inseguono
Dopo quasi un mese di assenza, torna il Motomondiale. Si ripare dal circuito spagnolo di Jerez; in mattinata si sono tenute le prime prove libere sul tracciato spagnolo che domenica 26, alle ore 14 ci dirà chi si aggiudicherà la quarta gara dell'anno. Dopo le prime prove libere del primo tracciato europeo, nel pomeriggio si sono tenute le pre-qualifiche.
Pre-qualifiche Gp di Spagna: domina Alex Marquez
Nelle Pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna valido per il Mondiale della MotoGp, il miglior tempo è quello di Alex Marquez, il pilota ha fatto registrare il tempo record di 1'35"704. A seguirlo, i due italiani Fabio Di Giannantonio del Team VR46 e Marco Bezzecchi su Aprilia staccati rispettivamente di +0.333 e +0.506. Quarto tempo per la Ducati ufficiale di Marc Marquez a +0.544 seguito dal giapponese Ai Ogura a +0.544. Pecco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale, fa registrare il 6° miglior tempo delle pre-qualifiche; il piemontese staccato di +0.561, è caduto, ma fortunatamente, senza conseguenze gravi. A chiudere la Top10, ci sono gli spagnoli Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Jorge Martin, seguiti da Enea Bastianini.
Prove libere: ecco i risultati della mattina
Le FP1 si sono concluse dopo 45'; il verdetto finale vede le due moto della scuderia VR46 in testa, Di Giannantonio (1'36.954) al comando, a 228 milesimi dal compagno Morbidelli. Seguono, chiudendo la Top5: Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.378), Marco Bezzecchi (Aprilia, +0.393), Marc Marquez (Ducati, +0.542). Poi Raul Fernandez (Ktm, +0.556), Jack Miller (Yamaha, +0.562), Pedro Acosta (Ktm, +0.606), Johann Zareco (Honda, +0.649). A chiudere la Top10 Jorge Martin (Aprilia, +0.720). Undicesimo tempo (+0.730) per Francesco Bagnaia con la seconda Ducati.