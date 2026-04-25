MotoGP, qualifiche Gran Premio di Spagna: Marc Marquez conquista la pole position, Bezzecchi quarto

Qualifiche Gp di Spagna, Bagnaia in difficoltà: Pecco è 10°

Alle spalle di Bezzecchi, sempre in seconda fila, c'è il dominatore del venerdì (sull’asciutto) Alex Marquez con la Ducati Gresini ma anche Pedro Acosta con la KTM, rispettivamente quinto e sesto a 1"059 e 1"143, mentre è solo settimo l’altro padrone di casa spagnolo Jorge Martin (Aprilia) che dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia per la gara lunga. Non male la prova di Enea Bastianini, 8° con la KTM, mentre prosegue il grande difficoltà Francesco Bagnaia: Pecco è 10° con la Ducati ufficiale a quasi 3 secondi dal compagno di squadra. Eliminati in Q1 invece gli altri azzurri: Luca Marini chiude 15° sulla Honda ufficiale, Lorenzo Savadori solo 20° da wild card per Aprilia. La gara sprint è in programma oggi - sabato 25 aprile - alle 15, con Marc Marquez che partirà sempre dalla pole.

Qualifiche Gp di Spagna, la griglia di partenza

Questa la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara lunga del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento stagionale della classe MotoGP (su 22), in programma su 25 giri del circuito di Jerez de la Frontera, pari a 110.58 km:

Prima fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'48"087 alla velocità media di 147.3 km/h

2. Johann Zarco (Fra) Honda in 1'48"227

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'49"097

Seconda fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'49"115

5. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1'49"146 6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'49"230

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'49"230

Terza fila

7. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1'49"509

8. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1'50"464

9. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'50"524

Quarta fila

10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'51"027

11. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1'51"110

12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1'51"444