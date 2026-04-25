Marc Marquez vince la Sprint in Spagna davanti Bagnaia e Morbidelli: tre Ducati sul podio

È la pioggia la protagonista della gara Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGp . Sul circuito di Jerez vince Marc Marquez , il più bravo e scaltro, sulla pista bagnata dalla pioggia. Lo spagnolo della Ducati ufficiale precede il compagno di squadra Pecco Bagnaia , tornato sul podio dopo un periodo difficile. Alle loro spalle Franco Morbidelli con la Ducati del team VR46. Va male invece a Marco Bezzecchi , finito sulla ghiaia a tre giri dalla bandiera a scacchi a causa di una scivolata causata dalla pioggia. La moto, tra l'altro, gli resta addosso e gli impedisce di muoversi prima dell'arrivo degli assistenti di pista.

Primi giri, fuori Jorge Martin

La pista alla partenza è asciutta. Marc Marquez parte bene, seguito da Johann Zarco e dal fratello Alex. Da dimenticare invece quella di Bezzecchi che era in seconda fila ma al primo giro è quindicesimo: la ruota posteriore del riminese perde aderenza dall'asfalto a causa di una visiera rimasta in pista. Nei primi giri si registra il ritiro di Jorge Martin per un problema ai freni della sua Aprilia. Ma è intorno al sesto dei dodici giri della Sprint che la gara entra nel vito. Alex Marquez supera il fratello ma immediatamente arriva la pioggia e sconvolge i piani di tutti.

Marquez cade ma... vince!

A quattro giri dalla fine cade Marc Marquez e per lui la gara sembra finita ma poi, uno dopo l'altro, tutti sono costretti a rientrare ai box o cadono sotto l'acqua. Tra questi ultimi c'è Bezzecchi. Indietro, era 16mo, Bagnaia decide per primo di cambiare gli pneumatici. La scelta lo premia insieme a Marc Marquez: i due superano Alex Marquez che montava le gomme da asciutto e vanno in testa alla gara nel penultimo giro. Da allora guidano cercando esclusivamente di controllare la moto sull'asfalto scivoloso fino alla bandiera a scacchi.

Le parole dei protagonisti dopo la gara Sprint in Spagna

"È la mia prima vittoria dopo una caduta. Sono caduto nel migliore momento e nella curva migliore. Avevo già pensato di cambiare le gomme. E così l'ho fatto subito dopo la caduta. L'unica possibilità era metter le gomme migliore", spiega Marc Marquez. "Appena ho visto la pioggia ho detto di cambiare le ruote. Ho rischiato - fa eco Bagnaia - Immaginarmi questo risultato dopo quanto successo ieri era impossibile, Ringrazio il team. Azzardo riuscito". Estremamente felice Morbidelli: "Sì, una gara folle. Ero dietro al gruppo, sono successe cose pazzesche - racconta - Ho avuto la fortuna di rientrare ai box prima degli altri. Dedico questo risultato a tutti coloro che pensano che non abbiano possibilità e non possano mai vincere. Bisogna continuare a crederci". In classifica Bezzecchi è ancora primo con 81 punti, +4 su Martin ma Marc Marquez si porta a -24.