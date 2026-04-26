MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra Bezzecchi e Marquez LIVE

Ci siamo, finalmente torna la MotoGP! Dopo quasi un mese di stop per lo slittamento della corsa in Qatar, il Motomondiale ritorna con il Gran Premio di Spagna sull'iconico circuito di Jerez , tra i più tecnici e celebri del calendario. Dopo una Sprint pazza che si è chiusa tra pioggia e polemiche, è tutto pronto per la gara : Marc Marquez scatta davanti a tutti nel Gp di casa, il leader del Mondiale Marco Bezzecchi partirà dalla quarta casella. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

14:04

Giro 1: Alex Marquez passa Bezzecchi, Di Giannantonio crolla

Subito sorpasso di Alex Marquez su Bezzecchi per la seconda posizione. Intanto è crollato Di Giannantonio, ora in quinta posizione. In quarta c'è Jorge Martin dopo un gran recupero.

14:02

+++ Si parte! Marquez vola via in partenza, Bezzecchi lo segue +++

Si spengono i semafori e si parte! Partenza fantastica di Marquez che scappa via, poi Bezzecchi lo insegue.

14:00

Inizia il giro di ricognizione

Ci siamo, inizia il warm up lap: manca pochissimo al via del Gran Premio di Spagna.

13:48

Bezzecchi promette battaglia: "Daremo il massimo"

"Buoni segnali dal warm-up, oggi è una bella giornata, vediamo come va. Cercheremo di dare il massimo da subito". Così Marco Bezzecchi nel pre-gara.

13:44

Gp di Spagna, tutti i piloti partono su gomme medie

Poca strategia sul circuito di Jerez, scelta unica e quasi forzata visto il circuito e le alte temperature: tutti i piloti scatteranno su una coppia di gomme medie.

13:35

Le moto scendono in pista per il giro di posizionamento

Ci siamo, manca meno di mezz'ora allo spegnimento dei semafori. Le moto scendono in pista per andarsi a posizionare sulle rispettive caselle nella griglia di partenza.

13:26

Bagnaia è in difficoltà, ma a Jerez può sperare

Prosegue il periodo di crisi di Pecco Bagnaia, che scatterà dalla nona casella. Ieri, però, il due volte campione del mondo ha chiuso in seconda posizione approfittando del caos degli ultimi giri. Oggi, in gara, spera di poter replicare un risultato simile e tornare finalmente sul podio.

13:13

I fratelli Marquez dominano il warm-up a Jerez

Il warm-up di questa mattina si è chiuso con Alex Marquez davanti al fratello Marc di soli 45 centesimi. Poi inseguono Di Giannantonio e Bezzecchi. Jerez si conferma come una pista favorevole alla Ducati, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

13:08

In Spagna una Sprint pazza: trionfa Marquez tra le polemiche

Oggi le previsioni danno sole e temperature calde, ma la Sprint Race di ieri (sabato 25 aprile) è stata condizionata dalla pioggia, tra cadute e piloti costretti a rientrare ai box per il cambio moto. A trionfare è stato Marc Marquez, tra i primi a rientrare ai box tagliando, però, una curva sull'erba senza ricevere penalità. Caduto a pochi giri dalla fine Bezzecchi, sfortunato e con l'ennesimo zero nelle Sprint del sabato.

13:00

La classifica piloti aggiornata prima della gara: Bezzecchi leader

Ecco, invece, la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint Race, in attesa della gara sul circuito di Jerez.