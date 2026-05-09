Risorge Bagnaia: pole position a Le Mans e digiuno interrotto dopo mesi

LE MANS (Francia) - Doppietta Ducati nelle qualifiche del Gran Premio di Francia per la classe MotoGp. Francesco " Pecco" Bagnaia ha conquistato la pole position a Le Mans con il tempo di 1'29"634 precedendo il compagno di squadra Marc Marquez , staccato di appena 12 millesimi. Completa la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi , terzo con l'Aprilia a 23 millesimi. Bagnaia torna così in pole position a 196 giorni dall'ultima volta , a Sepang il 25 ottobre 2025. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio, quarto con la Ducati VR46, davanti alla Ktm di Pedro Acosta e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Per Bagnaia é la 28ª pole position nella classe regina.

La gioia di Bagnaia

Raggiante Pecco Bagnaia ai microfoni di Sky: "Di nuovo in pole dopo 196 giorni? E' bello, poter spingere al limite è qualcosa che dà molto gusto. E' dai test di Jerez che abbiamo provato qualcosa di diverso che mi sta un po' aiutando, dobbiamo continuare in questa direzione qui. Devo dire che sul passo siamo messi abbastanza bene, abbiamo fatto una buona run stamattina, bisogna semplicemente cercare di mantenere lo stesso livello oggi pomeriggio".

Marc Marquez preoccupato

Diverso stato d'animo per Marc Marquez: "Siamo in un momento dove anche io devo capire come sto guidando, perché non sono costante. Si è visto nel Q1, nel Q2 mi sono sentito un po' meglio, ma devo essere più costante. Quando arriva la qualifica con l'adrenalina riesco a essere veloce, però devo capire come farlo con costanza. Abbiamo provato una cosa alla moto nella practice che mi ha fatto sentire un po' meglio. Il mio stile di guida è un po' diverso. Stiamo lavorando con il team per provare a migliorare nelle prossime settimane".