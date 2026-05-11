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Marquez è già in piedi con stampelle e tutore: "L'operazione è stata un successo"

Il pilota Ducati, dopo la brutta caduta nel GP di Le Mans, si è sottoposto a un doppio intervento chirurgico
1 min
TagsmarquezMotogp

Marc Marquez è già in piedi dopo il doppio intervento subìto per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro e il problema alla spalla, messi fuori uso in seguito alla brutta caduta durante la gara sprint del GP di Le Mans. Pollice in alto e sorriso in volto, con un grande tutore al piede e le stampelle, così il pilota Ducati si è mostrato sui social dopo l'operazione. L'operazione chirurgica è stat eseguita con successo a Madrid, dove si è reso necessario anche l'intervento alla spalla, dato che una vite si è leggermente storta andando di conseguenza a toccare il nervo.

Le parole di Marquez

"L'operazione è stata un successo! Sono davvero grato per i vostri gentili messaggi e il vostro supporto. Un ringraziamento speciale all'equipe medica per il loro incredibile lavoro", questo il messaggio scritto da Marquez sul suo profilo Instagram, allegando una carrellata di foto. Non solo quella in piedi, ma anche quelle in ospedale in cui era circondato dai medici e dall'affetto della famiglia. 

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