Marquez è già in piedi con stampelle e tutore: "L'operazione è stata un successo"

Marc Marquez è già in piedi dopo il doppio intervento subìto per risolvere la frattura al quinto metatarso del piede destro e il problema alla spalla, messi fuori uso in seguito alla brutta caduta durante la gara sprint del GP di Le Mans. Pollice in alto e sorriso in volto, con un grande tutore al piede e le stampelle, così il pilota Ducati si è mostrato sui social dopo l'operazione. L'operazione chirurgica è stat eseguita con successo a Madrid, dove si è reso necessario anche l'intervento alla spalla, dato che una vite si è leggermente storta andando di conseguenza a toccare il nervo.