MotoGp, si corre a Montmeló: orario e dove vedere la gara in tv e in streaming
Montmeló, Catalogna- Si riparte dalla Spagna, dopo il Gran Premio di Le Mans, portato a casa da Martin con la sua Aprilia. Il tracciato catalano è lungo 4,7 km e presenta 14 curve, 6 a sinistra e le restanti 8 a destra. Il programma del Gp di Montmeló parte giovedì 14 con le conferenze stampa dei piloti, fino alla gara di domenica 17 maggio.
Gp Montmelò ecco tutti gli orari
Giovedì 14 maggio:
Conferenza stampa piloti: 6:00
Venerdì 15 maggio:
FP1: 10.45-11.30
Sabato 16 maggio:
Prove Libere 2: 10:10-10:40
Qualificazioni 1 (Q1): 10:50-11:05
Qualificazioni 2 (Q2): 11:15-11:30
Sprint 12 giri: 15:00
Domenica 17 maggio:
Warm-Up: 9:40-9:50
Gara: 14:00
Dove vedere in tv e in streaming il Gp di Montmeló
Tutto il Gran Premio della Catalogna, a Montmeló, in programma da giovedì 14 maggio a domenica 17, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (per abbonati), ma anche su TV8 (in chiaro). La gara potrà inoltre essere seguita in streaming su su SkyGo e su NOW. La gara sarà trasmessa in differita su Tv8 dalle 20:30.