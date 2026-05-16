Alex Marquez trionfa nella Sprint in Catalogna: Acosta beffato di 41 centesimi! Bezzecchi solo nono
CATALOGNA (Montmelò) - Una pazza Sprint sul circuito di Catalogna si chiude con il trionfo di Alex Marquez su Ducati Gresini. Dopo una grandissima lotta dal primo fino all'ultimo giro, il fratello di Marc riesce ad avere la meglio sul connazionale Pedro Acosta. I due spagnoli arrivano in volata al traguardo, con Marquez che chiude davanti di soli 41 centesimi: pochissimi, ma abbastanza per regalargli il secondo trionfo Sprint della stagione.
Sprint in Catalogna: trionfa Alex Marquez di soli 41 centesimi!
In terza posizione Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), con un'ottima rimonta dopo una brutta partenza. Pecco Bagnaia, su Ducati, è sesto mentre è solo nono Marco Bezzecchi. Il 'Bez' resta comunque leader del Mondiale, complice la caduta di Jorge Martin mentre si trovava in quarta posizione.
1. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 20'02"258
2. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 0"041
3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 a 0"457
4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse a 2"928
5. Johann Zarco (Fra) Honda Lcr a 4"764
6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 4"894
7. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 a 6"175
8. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse a 6"871
9. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 7"381
10. Enea Bastianini (Ita) Ktm Tech3 a 7"869