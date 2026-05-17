CATALOGNA (Montmelò) - Scene che non vorremmo mai vedere in MotoGP. Un bellissimo duello tra Pedro Acosta e Alex Marquez per il primo posto nel Gp di Catalogna è stato interrotto da un incidente da incubo che ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio .

Incidente shock a Montmelò: la dinamica

Sul lungo rettilineo la gomma della KTM di Pedro Acosta è esplosa, facendogli perdere velocità mentre era in testa. Alex Marquez non è riuscito ad evitarlo, scontrandosi duramente e perdendo poi il controllo della sua Gresini, schiantandosi ad alta velocità a bordo pista: moto completamente distrutta, gara sospesa e lo spagnolo che ha necessitato subito l'intervento dei soccorsi in pista. Coinvolto nell'incidente anche Di Giannantonio, con la gomma della Gresini di Marquez che ha centrato la sua Ducati VR46, facendolo cadere duramente al suolo.

Le condizioni di Alex Marquez e Di Giannantonio

Attimi di apprensione e silenzio in pista, ma fortunatamente Alex Marquez è cosciente ed è stato trasportato subito in ospedale. Qualche problema al polso anche per Di Giannantonio, che però non sembra aver riportato problemi seri dalla brutta caduta. Un sospiro di sollievo dopo alcuni attimi da incubo. Si attendono le prime notizie sulle condizioni dello spagnolo e sui danni della spaventosa caduta. La gara ripartirà sulla lunghezza di 13 giri, ma i piloti aspettano di sapere le condizioni del loro collega, cosciente e trasportato in elicottero al centro medico.

Altra bandiera rossa, incidente tra Zarco e Bagnaia: cosa è successo

Un Gran Premio della Catalogna "maledetto", che continua a lasciare in apprensione gli appassionati di tutto il mondo. Dopo la ripartenza Bagnaia, Marini e Zarco vengono coinvolti in un altro brutto incidente in curva-1, con il francese che ha la peggio: la sua gamba resta incastrata sotto la Honda e resta a terra dolorante, necessitando i soccorsi. Altra bandiera rossa, altro stop alla gara. Si rialzano Bagnaia e Marini, Zarco è stato trasportato al centro medico per ulteriori controlli. Una giornata da dimenticare per la MotoGP.