BARCELLONA - Non sembra esserci pace per la MotoGP , da alcuni giorni teatro di cadute spaventose e che lasciano gravi danni sui piloti. Dopo quanto accaduto nel Gran Premio della Catalogna , anche i test a Barcellona vengono macchiati da un grave incidente. A farne le spese stavolta è stato Jorge Martin , caduto rovinosamente durante la mattinata e subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le condizioni di Martin dopo la caduta: weekend da dimenticare in Catalogna

Il pilota spagnolo avrebbe riportato problemi al gomito sinistro e alla gamba destra. Un weekend completamente da dimenticare per Martin, che a Montmelò è finito a terra tre volte tra prove libere, Sprint e gara, con un contatto con il compagno di factory Raul Fernandez che l'ha lasciato a zero punti conquistati contro il rivale Bezzecchi e furioso nel suo box Aprilia.