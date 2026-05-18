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lunedì 18 maggio 2026
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MotoGP senza pace: Jorge Martin cade nei test a Barcellona e viene trasportato in ospedale, le condizioni

Dopo il Gran Premio di Catalogna con le due gravi cadute di Alex Marquez e Zarco, anche lo spagnolo dell'Aprilia si fa male: cosa è successo
1 min
TagsMartinMotogpcaduta

BARCELLONA - Non sembra esserci pace per la MotoGP, da alcuni giorni teatro di cadute spaventose e che lasciano gravi danni sui piloti. Dopo quanto accaduto nel Gran Premio della Catalogna, anche i test a Barcellona vengono macchiati da un grave incidente. A farne le spese stavolta è stato Jorge Martin, caduto rovinosamente durante la mattinata e subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le condizioni di Martin dopo la caduta: weekend da dimenticare in Catalogna

Il pilota spagnolo avrebbe riportato problemi al gomito sinistro e alla gamba destra. Un weekend completamente da dimenticare per Martin, che a Montmelò è finito a terra tre volte tra prove libere, Sprint e gara, con un contatto con il compagno di factory Raul Fernandez che l'ha lasciato a zero punti conquistati contro il rivale Bezzecchi e furioso nel suo box Aprilia.

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