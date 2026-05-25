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lunedì 25 maggio 2026
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MotoGP in Italia, si corre al Mugello: qualifiche, Sprint e Gara, tutti gli orari del weekend

Il Motomondiale torna nella penisola su uno dei tracciati più iconici del calendario: ecco tutto quello che c'è da sapere sul weekend a tinte tricolori
2 min
TagsMoto GpMugello

La MotoGp riparte dall'Italia, dallo storico circuito toscano del Mugello. Questo weekend (29-31 maggio) si corre su uno dei tracciati più iconici del Mondiale, che con l'Aprilia, la Ducati e la VR46 a contendersi la vittoria, assume un sapore diverso. In testa alla classifca piloti l'italiano Bezzecchi, che proverà ad incrementare il suo vantaggio sul Martin, compagno di scuderia; subito dietro, l'altro italiano Di Giannantonio (VR46 Racing).

MotoGP al Mugello: ecco tutti gli orari

La prima delle due tappe italiane del Motomondiale è al Mugello, di seguito tutti gli orari:

Venerdì 29 maggio:

FP1 MotoGP: 10:45-11:30
FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Sabato 30 maggio:

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30
Sprint MotoGP: 15:00 (11 giri)

Domenica 31 maggio:

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:50
Gara MotoGP: 14:00 (23 giri)

Dove vedere il Gp d'Italia in tv e in chiaro

Sarà possibile assistere a tutti gli eventi del weekend del Gp d'Italia in diretta su Sky, Now e Sky Go per abbonati. Anche Tv8, trasmetterà, in chiaro e in diretta, tutti gli appuntamenti a partire dalle FP1 di venerdì, fino alla gara di domenica.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

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