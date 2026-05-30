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sabato 30 maggio 2026
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MotoGP diretta Mugello: segui la Sprint di Bezzecchi, Marquez e Bagnaia LIVE

La rassegna iridata torna in Italia e fa tappa sul prestigioso circuito italiano con la mini-gara da 11 giri: segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale
9 min
TagsMotogpgara sprintMugello
Aggiorna

Tripletta Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello, settimo appuntamento del Motomondiale, classe MotoGp. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo (e il nuovo record della pista in 1:43.921) davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. In seconda fila Marc Marquez, Fermin Aldeguer e Francesco 'Pecco' Bagnaia. Settimo posto per Fabio Di Giannantonio, 9° Franco Morbidelli e 10° Pedro Acosta. Cresce così l'attesa per la Sprint Race: il semaforo verde per la mini-gara da 11 giri scatta oggi - sabato 30 maggio - alle ore 15. Segui la diretta del giornata al Mugello sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

15:10

Giro 5: Bezzecchi passa Moreira ed è quarto

Continua la lenta rimonta di Bezzecchi dopo una partenza orribile: riprende anche Moreira sull'ultimo curvone e poi lo tiene dietro, ora è quarto.

15:08

Giro 4: Raul Fernandez e Martìn scappano via

I due piloti che hanno optato per la doppia media stanno scappando via: oltre 1.5 secondi di distacco da Di Giannantonio in terza posizione.

15:07

Giro 3: Moreira largo, Di Giannantonio è terzo!

Moreira sulla sua Honda sbaglia, curva larghissima e invito per Di Giannantonio che non perde tempo: passa ed è terzo!

15:06

Giro 3: Bezzecchi prende Marquez, è quinto

Sull'ultimo curvone Bezzecchi prende Marquez per la quinta posizione, si sta accendendo la Sprint Race.

15:05

Giro 2: che duello tra Di Giannantonio e Marquez

Grande bagarre per la quarta posizione tra Di Giannantonio e Marquez, dietro Bezzecchi osserva e aspetta. In terza posizione a sorpresa c'è Moreira! Malissimo Bagnaia in partenza: è 11°.

15:04

Giro 1: contatto davanti, Raul Fernandez è in testa!

Si toccano Jorge Martin e Marc Marquez, ne approfitta Raul Fernandez che scappa in testa! Male la partenza di Bezzecchi, crollato in sesta posizione.

15:03

+++ Si parte, inizia la Sprint! Partenza fantastca di Marquez +++

Si spengono i semafori: inizia la Sprint Race al Mugello! Marc Marquez vola subito in testa!

15:00

Inizia il giro di ricognizione

Ci siamo: inizia il warm-up lap, tra pochissimo si parte!

14:57

Le gomme: stessa scelta per tutti con un'unica eccezione

Media usata all’anteriore e morbida usata al posteriore: questa la scelta di tutti i piloti per gli undici giri di questa Sprint Race. L’unica eccezione è quella di Raul Fernandez, in pista con una doppia Media.

14:51

Dieci minuti al via della Sprint Race del Mugello

Ci siamo, il weekend del Mugello sta per entrare nel vivo con la Sprint Race, antipasto della grande gara di domani.

14:46

MotoGP, si torna a correre dopo l'incubo in Catalogna

Questa sarà la prima gara dopo quanto accaduto in Catalogna, teatro dei due incidenti shock capitati a Alex Marquez Zarco che hanno riacceso le polemiche sulla sicurezza nel Motomondiale.

14:43

Nuovo record al Mugello: Aprilia raggiunge la velocità più alta della storia

Sul lungo rettilineo finale dell'iconico Mugello è stata raggiunta oggi la velocità più alta nella storia della MotoGP: l'Aprilia di Jorge Martìn ha toccato i 368.6 km/h!

14:40

La classifica piloti prima della Sprint al Mugello

Ecco la classifica aggiornata prima della Sprint Race al Mugello, con Bezzecchi leader seguito con un netto distacco da Martìn e Di Giannantonio.

14:37

L'Italia spera con Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio

Dopo i quattro piloti tricolore che hanno chiuso in testa nelle prove libere, l'Italia sogna di sentire l'Inno di Mameli sul podio del Mugello. Tanti i piloti tra i favoriti per questa Sprint Race e per la gara di domani: Bagnaia sembra essere ritornato in forma, Di Giannantonio e la sua VR46 sono in grande crescita e Marco Bezzecchi, leader del Mondiale è il maggior favorito partendo dalla pole.

14:30

MotoGp, Prima Assicurazioni e Prima Pramac Racing svelano al Mugello una livrea speciale firmata Pininfarina

Per il team Yamaha una speciale iniziativa in collaborazione con l'iconica casa di design in vista del Gp d'Italia: TUTTI I DETTAGLI

14:25

Gara Sprint MotoGP, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento stagionale della classe MotoGP, pari a 120.64 km:

Prima fila

1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'43"921

2. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1'44"145

3. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1'44"284

Seconda fila

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'44"294

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1'44"313

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'44"482

Terza fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1'44"498

8. Diogo Moreira (Bra) Honda in 1'44"634

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1'44"655

Quarta fila

10. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'44"710

11. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1'44"863

12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1'45"049

14:20

Gara Sprint MotoGP, dove vederla in tv e in streaming

L’intera giornata del Gran Premio d’Italia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), che seguirà tutte le sessioni del weekend. Ampio spazio anche su Sky Sport Uno (canale 201), con la copertura delle prove libere delle tre categorie, oltre alle qualifiche e alla Sprint della MotoGP. Gli appassionati potranno seguire gratuitamente in chiaro anche su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre e 125 di Sky), che trasmetterà live le qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP, oltre alla Sprint Race della classe regina. Per chi preferisce lo streaming, l’evento sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e NOW.

14:15

MotoGp, Gara Sprint al Mugello: data, orario e tutte le info

La Sprint Race del Gran Premio d'Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2026, classe MotoGp, è in programma oggi - sabato 30 maggio - sul prestigioso tracciato dell'Autodromo Internazionale del Mugello. Il semaforo verde per la mini-gara da 11 giri scatta alle ore 15.

Autodromo Internazionale del Mugello - Firenze (Italia)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di MotoGp

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