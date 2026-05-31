MotoGP diretta Mugello: segui il Gran Premio d'Italia con Bezzecchi, Bagnaia e Marquez LIVE

È il giorno più atteso dai tifosi italiani, è il giorno del Gran Premio d'Italia sull'iconico circuito del Mugello . Dopo la vittoria a sorpresa di Raul Fernandez nella Sprint , è il momento della gara con 23 giri carichi di spettacolo ed emozioni. Bezzecchi , leader del Mondiale, scatta davanti a tutti, più lontani gli altri italiani con Bagnaia sesto e Di Giannantonio settimo, che vogliono stupire davanti al pubblico di casa. Si spengono i semafori alle ore 14 : segui il Gran Premio su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Ospite a sorpresa al Mugello, dove c'è anche Kimi Antonelli pronto ad assistere al Gran Premio d'Italia. Il leader del Mondiale di F1 ha fatto visita al box Ducati e Aprilia, scambiando qualche battuta con i connazionali Bezzecchi e Bagnaia .

12:53

Il Mugello si scatena: Vietti infiamma i tifosi con una rimonta da urlo in Moto2

Manca poco più di un'ora al via del Gran Premio d'Italia, ma i tifosi sono già "caldi". A scatenarli è stato un incredibile Celestino Vietti, da 16° a secondo in Moto2. Una rimonta pazzesca che fa sognare i tifosi: ora sognano di sentire l'inno di Mameli dopo la gara della classe regina.

12:48

Mugello, Bezzecchi si conferma il più veloce nel warm-up

Dopo una Sprint deludente, rovinata da una pessima partenza, Marco Bezzecchi (Aprilia) è tornato a ruggire proponendosi come grande favorito del Gran Premio d'Italia. È suo il miglior tempo del warm-up in 1'45''374, davanti agli spagnoli Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marc Marquez (Ducati) e a Pecco Bagnaia (Ducati), staccati, nell'ordine, di soli 51, 156 e 202 millesimi. Gli altri contendenti al titolo, Jorge Martin (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), hanno ottenuto rispettivamente l'8° e il 7° tempo.

12:45

Gp d'Italia, la griglia di partenza completa

Questa la griglia di partenza del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello:

1. Marco Bezzecchi 2. Raul Fernandez 3. Jorge Martin

4. Marc Marquez 5. Fermin Aldeguer 6. Francesco Bagnaia

7. Fabio Di Giannantonio 8. Diogo Moreira 9. Franco Morbidelli

10. Pedro Acosta 11. Enea Bastianini 12. Alex Rins

13. Ai Ogura 14. Brad Binder 15. Joan Mir

16. Luca Marini 17. Jack Miller 18. Fabio Quartararo

19. Maverick Viñales 20. Toprak Razgatlioglu 21. Michele Pirro

22. Cal Crutchlow

12:40

Si corre al Mugello: è tutto pronto per il Gran Premio d'Italia

Attesa alle stelle, spalti già pieni di tifosi in attesa del via del Gran Premio più atteso dai tifosi italiani: alle ore 14 si corre al Mugello, settimo appuntamento del Motomondiale. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it

Autodromo internazionale del Mugello - Firenze (Italia)