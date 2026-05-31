Bezzecchi trionfa, Bagnaia torna sul podio: gli highlights della gara spettacolare al Mugello

MUGELLO - Una giornata da ricordare per Marco Bezzecchi, per l'Aprilia e per tutti gli appassionati italiani della MotoGP. Il 'Bez' trionfa al Mugello e conquista per la prima volta in carriera il Gran Premio d'Italia, con l'Aprilia che chiude una straordinaria doppietta visto il secondo posto di Jorge Martìn. Terzo Pecco Bagnaia, che resiste fino al traguardo e torna sul podio per la gioia dei tifosi Ducati. Una gara piena di emozioni e sorpassi: rivivila con gli highlights.