MotoGp Ungheria, orario e dove vederla in tv e in streaming

Gli orari della MotoGp in Ungheria

Il weekend ungherese seguirà il format classico della MotoGP, con prove, qualifiche, Sprint e gara distribuite nell'arco di tre giorni.

Venerdì 5 giugno

Ore 10:45-11:30: Prove Libere 1

Ore 15:00-16:00: Pre-qualifiche

Sabato 6 giugno

Ore 10:10-10:40: Prove Libere 2

Ore 10:50-11:05: Qualifiche Q1

Ore 11:15-11:30: Qualifiche Q2

Ore 15:00: Sprint Race

Domenica 7 giugno

Ore 09:40-09:50: Warm Up

Ore 14:00: Gara

Dove vedere il Gp di Ungheria in tv e in streaming

Il weekend del GP d'Ungheria si aprirà venerdì 5 giugno con la prima sessione della MotoGP alle 10:40, seguita dalle Pre-qualifiche in programma alle 14:55. Sabato mattina, dopo le ultime prove libere, sarà la volta delle qualifiche a partire dalle 10:45, mentre alle 14:55 scatterà la Sprint Race che assegnerà i primi punti del fine settimana. Domenica spazio alle gare: la Moto3 partirà alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la MotoGP alle 14:00. Tutto visibile su Sky Sport, Sky Go e Now Tv. Il Gran Premio sarà visibile anche in differita su Tv8, con la Moto3 alle 13:00, la Moto2 alle 14:15 e la MotoGP alle 16:00.