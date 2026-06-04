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MotoGp Ungheria, orario e dove vederla in tv e in streaming© ANSA

MotoGp Ungheria, orario e dove vederla in tv e in streaming

Dopo il Mugello tornano a sfrecciare i bolidi su due ruote. Prevista anche la gara Sprint: tutte le info
2 min
TagsMotogpUngheriaorari

La MotoGP fa tappa in Ungheria dal 5 al 7 giugno per l’ottavo round del Mondiale 2026. La Sprint Race è in programma sabato 6 alle ore 15:00, mentre la gara domenicale scatterà alle 14:00. I piloti si sfideranno sul circuito del Balaton Park, alla sua seconda presenza nel calendario iridato. Tutte le info per seguire il weekend.

Gli orari della MotoGp in Ungheria

Il weekend ungherese seguirà il format classico della MotoGP, con prove, qualifiche, Sprint e gara distribuite nell'arco di tre giorni.

Venerdì 5 giugno

  • Ore 10:45-11:30: Prove Libere 1
  • Ore 15:00-16:00: Pre-qualifiche

Sabato 6 giugno

  • Ore 10:10-10:40: Prove Libere 2
  • Ore 10:50-11:05: Qualifiche Q1
  • Ore 11:15-11:30: Qualifiche Q2
  • Ore 15:00: Sprint Race

Domenica 7 giugno

  • Ore 09:40-09:50: Warm Up
  • Ore 14:00: Gara

Dove vedere il Gp di Ungheria in tv e in streaming

Il weekend del GP d'Ungheria si aprirà venerdì 5 giugno con la prima sessione della MotoGP alle 10:40, seguita dalle Pre-qualifiche in programma alle 14:55. Sabato mattina, dopo le ultime prove libere, sarà la volta delle qualifiche a partire dalle 10:45, mentre alle 14:55 scatterà la Sprint Race che assegnerà i primi punti del fine settimana. Domenica spazio alle gare: la Moto3 partirà alle 11:00, la Moto2 alle 12:15 e la MotoGP alle 14:00. Tutto visibile su Sky Sport, Sky Go e Now Tv. Il Gran Premio sarà visibile anche in differita su Tv8, con la Moto3 alle 13:00, la Moto2 alle 14:15 e la MotoGP alle 16:00.

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