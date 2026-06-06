Dove vedere in tv la Sprint MotoGP in Ungheria: orario, streaming e canali in chiaro

Il venerdì di prequalifiche del GP di Ungheria della MotoGP a Balaton Park ha messo in luce il dominio di Pedro Acosta in sella alla sua KTM. Una vera e propria furia arancione che ha saputo fare sue le Practice chiudendo al comando con oltre quattro decimi di margine sul resto del gruppo. Primo degli inseguitori è stato Fabio Di Giannantonio, che la KTM la guiderà nel 2027, mentre le Aprilia, anche su un circuito non particolarmente amico come quello ungherese, si sono confermate competitive centrando l’accesso diretto in Q2 con tutti e quattro i piloti. Le Ducati invece di Marquez e Bagnaia hanno vissuto due venerdì agli antipodi: Marc ha chiuso al comando le prove libere per poi qualificarsi direttamente in Q2 nelle Practice nonostante le noie fisiche; Pecco deve passare dal Q1. Oggi, sabato 6 giugno, è giorno di gara Sprint e di nuovi verdetti.