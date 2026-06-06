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Dove vedere in tv la Sprint MotoGP in Ungheria: orario, streaming e canali in chiaro

Si accende il programma del sabato sul circuito ungherese di Balaton Park: tutti i dettagli
2 min
TagsMotogp

Il venerdì di prequalifiche del GP di Ungheria della MotoGP a Balaton Park ha messo in luce il dominio di Pedro Acosta in sella alla sua KTM. Una vera e propria furia arancione che ha saputo fare sue le Practice chiudendo al comando con oltre quattro decimi di margine sul resto del gruppo. Primo degli inseguitori è stato Fabio Di Giannantonio, che la KTM la guiderà nel 2027, mentre le Aprilia, anche su un circuito non particolarmente amico come quello ungherese, si sono confermate competitive centrando l’accesso diretto in Q2 con tutti e quattro i piloti. Le Ducati invece di Marquez e Bagnaia hanno vissuto due venerdì agli antipodi: Marc ha chiuso al comando le prove libere per poi qualificarsi direttamente in Q2 nelle Practice nonostante le noie fisiche; Pecco deve passare dal Q1. Oggi, sabato 6 giugno, è giorno di gara Sprint e di nuovi verdetti.

A che ora la Sprint MotoGP

La seconda giornata del Balaton Park si concluderà oggi con la gara Sprint, in programma alle 15. La gara invece scatterà domani (domenica) dalle 14.

Dove vedere la MotoGP

La Sprint del Grand Prix d'Ungheria verrà trasmessa in diretta tivù integrale da Sky su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su SkyGo e Now. Non solo: le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15 andranno in onda anche in chiaro su TV8.

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