Marc Marquez ci crede: "Possiamo puntare al podio"

"Facciamo una bella partenza e poi vediamo. Proverò a fare come al Mugello: partire bene cercando un passo che mi fa sentire comodo. Con una bella partenza si può lottare per il podio". Così il pilota della Ducati, Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position (la 76esima in carriera) al Gran Premio di Ungheria. "Ho fatto un errore da rookie con la caduta al primo giro - ha aggiunto -. E' vero che ieri ho gestito per avere più energia oggi, dove ho dato tutto. So che la qualifica è metà di gara", ha concluso.

MotoGP, Gran Premio di Ungheria: la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara lunga del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento stagionale della classe MotoGP (su 22), in programma su 26 giri del circuito di Balaton Park pari a 105,95 km:

Prima fila

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'36"785 alla velocità media di 151.5 km/h

2. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'36"838

3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1'37"125

Seconda fila

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1'37"232

5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'37"317

6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'37"428

Terza fila

7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse in 1'37"548

8. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1'37"574

9. Luca Marini (Ita) Honda in 1'37"605

Quarta fila

10. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse in 1'37"629

11. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr in 1'37"850

12. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1'38"241.