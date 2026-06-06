MotoGP, Marc Marquez conquista la pole in Ungheria: secondo Acosta, solo sesto Bezzecchi
BUDAPEST (UNGHERIA) - Un clamoroso Marc Marquez conquista la pole position nel Gran Premio di Ungheria. Sul circuito di Balaton Park, ottavo appuntamento della classe MotoGP, lo spagnolo della Ducati - a poche settimane da un intervento chirurgico alla spalla - gira in 1'36"785 precedendo il connazionale Pedro Acosta su Ktm di +0.053 secondi. Completa la prima fila l'altro spagnolo, Fermin Aldeguer, su Ducati del Team Gresini, con il terzo tempo a +0.340. Seguono in seconda fila Fabio Di Giannantonio quarto con la Ducati del Team VR46, a +0.447, e Francesco 'Pecco' Bagnaia quinto con l'altra Ducati ufficiale a +0.532. Sesto tempo per completare la seconda fila di Marco Bezzecchi, su Aprilia, a +0.643. Partirà dalla settima casella in griglia Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che precede in terza fila Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda).
Marc Marquez ci crede: "Possiamo puntare al podio"
"Facciamo una bella partenza e poi vediamo. Proverò a fare come al Mugello: partire bene cercando un passo che mi fa sentire comodo. Con una bella partenza si può lottare per il podio". Così il pilota della Ducati, Marc Marquez, ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position (la 76esima in carriera) al Gran Premio di Ungheria. "Ho fatto un errore da rookie con la caduta al primo giro - ha aggiunto -. E' vero che ieri ho gestito per avere più energia oggi, dove ho dato tutto. So che la qualifica è metà di gara", ha concluso.
MotoGP, Gran Premio di Ungheria: la griglia di partenza
Ecco la griglia di partenza valida per la Sprint e per la gara lunga del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento stagionale della classe MotoGP (su 22), in programma su 26 giri del circuito di Balaton Park pari a 105,95 km:
Prima fila
1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1'36"785 alla velocità media di 151.5 km/h
2. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1'36"838
3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1'37"125
Seconda fila
4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1'37"232
5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1'37"317
6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1'37"428
Terza fila
7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse in 1'37"548
8. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1'37"574
9. Luca Marini (Ita) Honda in 1'37"605
Quarta fila
10. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse in 1'37"629
11. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr in 1'37"850
12. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1'38"241.