Marc Marquez trionfa nella Sprint del Gp d'Ungheria, Acosta e Bezzecchi chiudono il podio

Marc Marquez vince la Sprint in Ungheria, Acosta e Bezzecchi sul podio

Marc Marquez ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine. Il solo che ha provato a impensierirlo è stato il connazionale Pedro Acosta, su Ktm, che ha cercato di attaccarlo nei primi giri ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto davanti al leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, terzo con la sua Aprilia. In difficoltà Pecco Bagnaia solo nono con l'altra Ducati ufficiale davanti a Fabio Di Giannantonio con una Ducati del Team VR46. Per Marquez vittoria numero 16 nelle Sprint, la terza quest'anno. Complice anche il sesto posto del compagno di squadra Jorge Martin, Bezzecchi consolida il primato nella classifica del Mondiale portandosi a +20 sullo spagnolo.

Le parole dello spagnolo e degli altri protagonisti

"Venerdì ho cercato di risparmiare energia, stamattina ho spinto perché qui partire davanti è di grande aiuto - ha detto Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint in Ungheria -. La strategia era spingere dall'inizio quando ero fresco e sopravvivere alla fine, oggi è andata bene ma domani la gara è più lunga e vedremo". Queste invece le parole del connazionale Pedro Acosta, secondo dietro di lui: "Il ritmo che Marquez ha avuto fin dall'inizio è stato impressionante. Siamo soddisfatti, abbiamo lavorato tantissimo e siamo sul podio, ma dobbiamo migliorare ancora in vista di domani". Soddisfatto per il terzo gradino del podio l'italiano Marco Bezzecchi, leader del Mondiale: "È stata una Sprint molto difficile. All'inizio è stato difficile trovare il ritmo. Per fortuna la partenza è andata bene, ma dopo che ho sentito un contatto ho avuto difficoltà con il posteriore, quindi sono felice per il risultato raggiunto dopo momenti difficili".

La griglia di partenza per la gara lunga al 'Balaton Park'

Domani (domenica 6 giugno) è in programma la gara lunga (26 giri per 105,95 km totali) del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento (su 22) del Mondiale di MotoGp. Questa la griglia di partenza sulla pista del 'Balaton Park':

1ª fila - 1. Marc Marquez (Esp) Ducati; 2. Pedro Acosta (Esp) Ktm; 3. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini.

2ª fila - 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46; 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati; 6. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia.

3ª fila - 7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia Trackhouse; 8. Jorge Martin (Esp) Aprilia; 9. Luca Marini (Ita) Honda.

4ª fila - 10. Ai Ogura (Jpn) Aprilia Trackhouse; 11. Diogo Moreira (Bra) Honda Lcr; 12. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1'38"241.