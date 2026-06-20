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sabato 20 giugno 2026
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MotoGp, festa Bagnaia a Brno: Pecco vince la Sprint davanti a Ogura e Marquez

La mini-gara da 10 giri si chiude con il trionfo del pilota azzurro su Ducati davanti al giapponese e allo spagnolo. Quarto Di Giannantonio, out il leader del mondiale Bezzecchi nel finale
3 min
TagsMotogpgara sprintGran Premio Repubblica Ceca

BRNO (REPUBBLICA CECA) - Finalmente Francesco Bagnaia: Pecco vince la Sprint, mini-gara da 10 giri, valida per il Gran Premio di Repubblica Ceca sul circuito di Brno, nono appuntamento del Motomondiale 2026 e valido per la classe regina MotoGp. Il ducatista, scattato dalla terza posizione, prende subito il comando della gara e chiude davanti al pole-man Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e al compagno di squadra Marc Marquez, partito dalla quinta casella in griglia. Appena giù dal podio c'è la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Chiudono la top 10 Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder e Joan Mir. Cade, invece, il leader della classifica Marco Bezzecchi, che finisce fuori pista a soli due giri dal termine (era quinto) e vede Martin avvicinarsi a sole 15 lunghezze (180 e 165) mentre Di Giannantonio sale a quota 144. Out anche la Ktm di Pedro Acosta e la Honda di Luca Marini. Domani, domenica 21 giugno, è in programma la gara lunga (ore 16).

Bagnaia: "Contento per la vittoria. Gomma soft? Scelta giusta di Ducati"

"Per fortuna la decisione del team per fortuna è stata corretta, non come in qualche gara fa. Sono molto contento, i primi due giri hanno deciso tutto. Ho spinto molto, mi sono creato un vantaggio e da lì ho potuto controllare. Il grip non era male, c'era un po' di vibrazione e ho cercato di controllare Ai Ogura alla fine". Così Pecco Bagnaia commenta a caldo la vittoria nella gara Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca della MotoGp, a proposito della scelta di montare la gomma morbida sul circuito di Brno. "Sono molto contento, stiamo lavorando tantissimo e speriamo domani di riuscire ad andare altrettanto bene", ha aggiunto.

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