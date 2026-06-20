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Clamoroso a Brno: Bezzecchi aggredisce un marshall e viene squalificato, niente Gran Premio© EPA

Clamoroso a Brno: Bezzecchi aggredisce un marshall e viene squalificato, niente Gran Premio

Dopo la caduta nella Sprint, il leader del Mondiale viene alle mani con un commissario di pista: non potrà correre in Repubblica Ceca
2 min
TagsMotogpbezzecchibrno

Clamoroso a Brno: nella Sprint Race della MotoGp valida per il Gp di Cechia, il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi, ha avuto un pesante alterco con uno dei commissari di pista dopo la caduta ed è stato squalificato dalla direzione di gara. Domani non potrà correre con la sua Aprilia. E rischia grosso in termini di classifica.

Bezzecchi perde la testa con un 'marshall'

È stata una gara sprint costellata di spettacolari incidenti quella andata in scena nel primo pomeriggio a Brno, tra i protagonisti anche Bezzecchi, che probabilmente offuscato dall'adrenalina e dalla voglia di rimontare in sella, ha trovato il modo di prendersela con un 'marshall', un commissario di pista, di quelli che quando cadi se possibile ti rialzano la moto per consertirti di ripartire il prima possibile.

 

 

L'investigazione e la squalifica

Investigato dalla direzione di gara, il capolista della classifica piloti è stato accusato di aver violato l'articolo 3.3.2.2, avendo spinto e colpito i commissari di pista, azione considerata "pregiudizievole per gli interessi dello sport". È arrivata così la sanzione, severissima, che lo esclude dal Gp. Non potrà correre il 'Bez', a meno di vedere accettato il ricorso, che l'Aprilia ha poco tempo per presentare.

A rischio il primo posto

Al di là dello spiacevole episodio, il grande rischio è che Bezzecchi perda la testa del Mondiale: se il compagno di squadra Jorge Martin dovesse infatti riuscire a salire sul podio, si andrebbe a predere il prmo posto nella classifica piloti.

 

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