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Addio a sorpresa in MotoGP: Bagnaia e Ducati si separano a fine Mondiale © EPA

Addio a sorpresa in MotoGP: Bagnaia e Ducati si separano a fine Mondiale

Il pilota italiano annuncia la separazione dal team rosso: "Sento la necessità di una nuova sfida"
2 min
TagsducatibagnaiaMotogp

Ora è ufficiale: Ducati e Pecco Bagnaia si separano. Fine della storia d'amore che in otto anni tra Pramac (2019 e 2020) e team ufficiale (2021-2026) ha regalato finora 31 vittorie, 63 podi, 28 pole e due titoli Mondiali. Mai un pilota Ducati è stato così vincente. Il divorzio sarà ufficiale a fine stagione e arriva il giorno dopo l'annuncio del rinnovo di Marc Marquez, che invece proseguirà con il team italiano. Nel comunicato Ducati si legge: "Una partnership sportiva di successo, dal valore personale altrettanto significativo e una serie di risultati irripetibile. Strade diverse, nuove sfide, ma che viaggio emozionante insieme".

Le parole di Bagnaia per la Ducati: "Il mio sogno diventato realtà"

Bagnaia ha voluto condensare emozioni e sensazioni di una lunga storia di successi e passione in un post su Instagram: "Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra. Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre".

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