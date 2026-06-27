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sabato 27 giugno 2026
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Moto Gp, dominio Aprilia ad Assen: Martin torna in pole, Bezzecchi terzo, Bagnaia quinto© Getty Images

Moto Gp, dominio Aprilia ad Assen: Martin torna in pole, Bezzecchi terzo, Bagnaia quinto

Miglior tempo nelle qualifiche per lo spagnolo per la prima volta da quando guida per la casa di Noale, secondo Ogura
2 min
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ASSEN (Olanda) - Jorge Martin torna a partire davanti a tutti nel Gp d'Olanda. Il campione del mondo 2024 domina le qualifiche ad Assen e agguanta la sua prima pole position da quando è approdato all'Aprilia, nel 2025. Martin ha chiuso con il tempo di 1'30"812, precedendo Ai Ogura, anche lui su Aprilia, di 11 millesimi. Terzo Marco Bezzecchi, compagno di team di Martin per la moto di Noale, a 33 millesimi. Quarta un'altra Aprilia, con Raul Fernandez, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia, staccato di 0"118 e migliore delle Ducati.

Fernandez, tempo da pole cancellato

A seguire le altre Ducati con Fabio Di Giannantonio, sesto, e Marc Marquez, settimo con la seconda moto ufficiale di Borgo Panigale. Per Martin si tratta della 21ª pole nella classe regina (la prima ad Assen e 42ª in carriera) a distanza di 616 giorni dall'ultima volta, in Australia nel 2024. Da segnalare che a Raul Fernandez è stato cancellato un tempo da 1'30"700 per superamento del track limit: sarebbe stata la pole position. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle pre-qualifiche di ieri: scatterà 12°. Out Fermin Aldeguer, che è stato dichiarato non idoneo alla gara per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race.

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