ASSEN (Olanda) - Jorge Martin torna a partire davanti a tutti nel Gp d'Olanda . Il campione del mondo 2024 domina le qualifiche ad Assen e agguanta la sua prima pole position da quando è approdato all'Aprilia, nel 2025. Martin ha chiuso con il tempo di 1'30"812, precedendo Ai Ogura, anche lui su Aprilia, di 11 millesimi. Terzo Marco Bezzecchi , compagno di team di Martin per la moto di Noale, a 33 millesimi. Quarta un'altra Aprilia, con Raul Fernandez, davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia , staccato di 0"118 e migliore delle Ducati.

Fernandez, tempo da pole cancellato

A seguire le altre Ducati con Fabio Di Giannantonio, sesto, e Marc Marquez, settimo con la seconda moto ufficiale di Borgo Panigale. Per Martin si tratta della 21ª pole nella classe regina (la prima ad Assen e 42ª in carriera) a distanza di 616 giorni dall'ultima volta, in Australia nel 2024. Da segnalare che a Raul Fernandez è stato cancellato un tempo da 1'30"700 per superamento del track limit: sarebbe stata la pole position. Alex Marquez ha deciso di non partecipare al Q2 per riposare dopo la caduta nelle pre-qualifiche di ieri: scatterà 12°. Out Fermin Aldeguer, che è stato dichiarato non idoneo alla gara per la frattura della vertebra T7. Oggi pomeriggio alle 15 la Sprint Race.