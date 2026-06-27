Moto Gp Olanda, Fernandez vince la Sprint: Di Giannantonio sul podio, quarto Bezzecchi

Il team Trackhouse firma una storica doppietta nella Sprint Race del Gran Premio di Assen. A trionfare è Raul Fernandez, autore di una gara impeccabile davanti al compagno di squadra Ai Ogura, con il team satellite Aprilia che monopolizza le prime due posizioni. A completare il podio è Fabio Di Giannantonio , bravo a portare la sua Ducati al terzo posto.

La gara Sprint di Assen e come cambia la classifica

Alle spalle del terzetto di testa si piazzano le due Aprilia ufficiali: Marco Bezzecchi chiude quarto davanti al campione del mondo Jorge Martin, mentre le Ducati Factory devono accontentarsi della sesta e settima posizione con Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nono Pedro Acosta, autore di una gara in rimonta. Non sono invece riusciti a vedere la bandiera a scacchi Franco Morbidelli, Jack Miller e Joan Mir, tutti costretti al ritiro nel corso della Sprint. La prova di Assen sorride soprattutto a Bezzecchi anche in ottica campionato. Grazie al quarto posto, il pilota Aprilia consolida la leadership della classifica con 9 punti di vantaggio su Jorge Martin e 22 su Fabio Di Giannantonio, che rimane comunque pienamente in corsa. L'appuntamento è ora fissato per domenica alle ore 14, quando sullo storico tracciato olandese andrà in scena la gara lunga del Gran Premio di Assen, con punti pesanti in palio per la lotta al titolo mondiale.