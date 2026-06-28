MotoGP Assen, orario e dove vedere la gara in tv e streaming

I successi della Ducati in Ungheria e Repubblica Ceca sembrano svaniti di fronte a un predominio tecnico delle moto Aprilia: quattro RS-GP davanti a tutti in qualifica ad Assen e, proprio come in Italia, la Sprint vinta da Raul Fernandez. In particolare, Trackhouse ha festeggiato la prima doppietta grazie al secondo posto di Ai Ogura, mentre gli ufficiali Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno chiuso quarto e quinto. In griglia Martin partirà dalla pole, Ogura e Bezzecchi seguiranno, Bagnaia e Bezzecchi quinto e sesto. Oggi, domenica 28 giugno, la gara di MotoGP.