MotoGP Assen, orario e dove vedere la gara in tv e streaming
I successi della Ducati in Ungheria e Repubblica Ceca sembrano svaniti di fronte a un predominio tecnico delle moto Aprilia: quattro RS-GP davanti a tutti in qualifica ad Assen e, proprio come in Italia, la Sprint vinta da Raul Fernandez. In particolare, Trackhouse ha festeggiato la prima doppietta grazie al secondo posto di Ai Ogura, mentre gli ufficiali Marco Bezzecchi e Jorge Martin hanno chiuso quarto e quinto. In griglia Martin partirà dalla pole, Ogura e Bezzecchi seguiranno, Bagnaia e Bezzecchi quinto e sesto. Oggi, domenica 28 giugno, la gara di MotoGP.
La Sprint e la penalizzazione di Bagnaia
In Sprint, Bagnaia ha dovuto lottare a lungo con Marc Marquez per un sesto posto conquistato sotto la bandiera a scacchi, ma poi ceduto all’altro ducatista a causa di una - alquanto discutibile - penalità. Passare sull’asfalto verde all’ultima chicane ha fatto perdere a Pecco la posizione in favore del catalano. "La sanzione è stata davvero al limite, visto che ho “pizzicato” il verde soltanto per evitare di tamponare Martin che era uscito piano dalla curva" ha commentato Pecco a fine gara.
Dove vedere in tv la gara di MotoGP
Il Gran Premio di Assen prenderà il via alle 14 e verrà trasmesso live su Sky Sport e in streaming su Now. Alle 16 la differita in chiaro su TV8.