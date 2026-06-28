MotoGP diretta GP Olanda: segui la gara sul circuito di Assen LIVE

L'atto numero undici del Motomondiale fa rima con Olanda e Assen e mette in luce il dominio delle Aprilia. Martin scatterà dalla pole , Ogura e Bezzecchi dietro di lui proveranno a rubargli il primo posto al via. Raul Fernandez, vincitore della Sprint, Bagnaia e Di Giannantonio completeranno la seconda fila. Marc Marquez, che nella Sprint ha guadagnato il sesto posto soltanto per l’errore di Bagnaia, partirà settimo: "Qui serve tantissima forza nei cambi di direzione a gas chiuso, al momento non riesco a guidare come gli altri: se seguo l’istinto rischio di cadere come ho fatto venerdì. E qui la ghiaia fa male. Gioco in difesa usando il 5-4-1", ha ironizzato il campione in carica. Segui in diretta la gara e tutti gli aggiornamenti.

13:15

Il successo nella Sprint ad Assen di Raul Fernandez

Per Fernandez, quello nella Sprint, si è trattato di un successo fondamentale anche in ottica futura, poiché soltanto venerdì ha ricevuto l’offerta di rinnovo da Trackhouse (eppure lunedì a Brno ha provato la RS-GP 2027) mentre prosegue il corteggiamento di KTM-Tech 3. Raul punta a rimanere nella squadra che saluterà il suo mentore Davide Brivio: "Mi ha trovato in un momento difficile della mia carriera e ha avuto il coraggio di dirmi le cose in faccia quando ce n’era bisogno", ha spiegato l'iberico.

13:00

Il divieto nella Sprint di Assen

C’era grande curiosità nei confronti della partenza per via del divieto di utilizzo degli abbassatori anteriori. Il tutto si è svolto senza intoppi, mentre i problemi hanno riguardato la KTM di Pedro Acosta, che si è ammutolita due volte durante le prove a causa delle vibrazioni causate dai passaggi sul cordolo. Una situazione di potenziale pericolo risolta in tempo per la Sprint, ma per la RC16 (la cui avaria aveva portato allo spaventoso incidente di Alex Marquez a Barcellona) l’affidabilità e la sicurezza restano temi caldi.

12:47

Dove vedere il GP di Assen

Alle 14 il via ufficiale al Gp d'Olanda: ecco dove vederlo in tv e streaming.

12:45

La griglia di partenza del GP di Assen

1. Jorge Martin

2. Ai Ogura

3. Marco Bezzecchi

4. Raul Fernandez

5. Francesco Bagnaia

6. Fabio Di Giannantonio

7. Marc Marquez

8. Pedro Acosta

9. F. Quartararo

10. J.Mir

11. E. Bastianini

12. A. Marquez

13. F. Morbidelli

14. D. Moreira

15. B. Binder

16. A. Rins

17. L. Marini

18. J. Miller

19. M. Vinales

20. A. Fernandez

21. C. Crutchlow

22. T. Razgatlioglu

Assen (Olanda)