Rivoluzione Yamaha, riparte da Martìn e Ogura dal 2027: il comunicato ufficiale

La Yamaha piazza il colpo e ufficializza una coppia piloti stellare per il 2027 con le firme di Jorge Martin e di Ai Ogura . "Mentre la MotoGp si prepara a entrare in una nuova era tecnica nel 2027 - si legge nel comunicato ufficiale -, Yamaha continua a costruire le basi del suo progetto a lungo termine, combinando l'esperienza di un pilota già capace di vincere il Mondiale con uno dei talenti emergenti più brillanti del campionato".

Yamaha annuncia Martìn e Ogura: "Vogliamo lottare per i titoli Mondiali"

"Insieme, Marti­n e Ogura formano una coppia di piloti composta da due profili complementari, ideale per sostenere le ambizioni competitive di Yamaha in un momento storico che vede il campionato prepararsi a entrare nella sua prossima era. Siamo entusiasti di accogliere Jorge e Ai nello Yamaha Factory MotoGp Team mentre ci prepariamo a entrare in una nuova era nel 2027. Assicurarci piloti di questo calibro conferma la nostra ambizione e la fiducia nel progetto. Jorge ha già dimostrato di essere uno dei piloti di riferimento della MotoGp, con la velocità , la determinazione e la mentalità necessarie per lottare per le vittorie e per i titoli mondiali. Ci aspettiamo che abbia un ruolo chiave nel far crescere le nostre prestazioni fin dal primo giorno - ha aggiunto Pavesio -. La crescita di Ai nell'ultima stagione e mezza è stata straordinaria.Siamo fiduciosi che con il suo talento, la sua etica del lavoro e il suo potenziale possa diventare uno dei migliori piloti del campionato. Allo stesso tempo, siamo particolarmente orgogliosi di accogliere un pilota giapponese nel Factory Team Yamaha".

Ogura e Martin lasciano l'Aprilia per la Yamaha

Il palmarès dei due piloti attualmente ammonta a 3 titoli mondiali con Martin vincitore in Moto3 nel 2018 e in MotoGP nel 2024 con la Gresini, unico nella storia ad aver vinto con un team cliente; il promettente Ogura si è invece laureato campione in Moto2 nel 2024. Yamaha tornerà dunque dopo più di 20 anni a correre con un pilota di casa, l'ultimo era stato Shinya Nakano nella stagione 2001-2002.