Di Giannantonio in KTM con Alex Marquez: l'annuncio e le lacrime mentre saluta la VR46
Alex Marquez sarà compagno di Fabio Di Giannantonio in KTM a partire dalla stagione 2027. Lo fa sapere la scuderia austriaca con un comunicato che lascia trasparire tutto l'entusiasmo nell' accogliere il vicecampione dell'ultima edizione del mondiale MotoGP (dietro al fratello Marc fresco di rinnovo con la Ducati) che sarà dunque affiancato al pilota romano che commosso ha salutato la VR46.Podi e vittorie per lo spagnolo in Moto3 e Moto2, a iniziare dal 2013 con una KTM RC4. Dopo il passaggio in top class ha conquistato diversi podi e vittorie, tra cui l'anno scorso a Jerez, Catalogna e Malesia. Nel 2026 ha vinto a Jerez. Dal 2027 aiuterà Red Bull KTM nello sviluppo della RC16 quando scatterà la nuova era della 850cc.
Le parole del team principal Beirer
Si è espresso nel seguente modo il team principal della KTM Pit Beirer: "Siamo enormemente orgogliosi e felici di aver assicurato per il nostro progetto un talento straordinario come Alex Marquez, vicecampione del mondo 2025. Alex apporta anche una grande intelligenza in gara oltre a determinazione e mentalità vincente che rientrano perfettamente nel nostro DNA". Poi su ambizioni future ed il ruolo del pilota iberico: "Condividiamo un obiettivo molto chiaro: portare la KTM RC16 al livello superiore e lottare per il vertice in MotoGP".