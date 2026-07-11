Qualifiche MotoGP Sachsenring: pole di Marc Marquez, Di Giannantonio in prima fila

Il Sachsenring si conferma la casa di Marc Marquez: la pole nelle qualifiche è sua e partirà davanti a tutti nella Sprint delle 15. Dopotutto, sul circuito tedesco lo spagnolo ha vinto la bellezza di dodici volte in carriera di cui nove in MotoGP. "Qui mi sento come Nadal al Roland Garros", aveva detto il catalano, e in effetti il paragone rende bene l'idea perché il pilota Ducati qui al Sachsenring è ora arrivato a nove pole position, un record nell'era moderna (dal 1971). In generale, in MotoGP per lui sono 77 le pole, la terza quest'anno.