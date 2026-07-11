Bezzecchi, brutta caduta al Sachsenring: frattura scomposta della clavicola, dovrà operarsi

Marco Bezzecchi ha riportato "una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra . Il tipo di frattura necessita di revisione chirurgica che sarà effettuata in Italia dal Dr. Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi rientrerà in Italia nelle prossime ore", questo il comunicato dell'Aprilia sulle condizioni del pilota italiano, caduto durante le qualifiche MotoGP del Gran Premio di Germania , in cui Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo conquistando la pole position.

Bezzecchi ko

Il riminese è stato sottoposto a radiografia nel centro medico del circuito del Sachsenring, sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, Angel Charte, ed è stata evidenziata la frattura. Prosegue la sfortuna per Bez: dopo essere finito malamente sulla ghiaia due settimane fa ad Assen, anche il Sachsenring finisce malissimo. L'intervento chirurgico al quale si sottoporrà sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Il pilota dovrebbe dunque tornare in patria già nella giornata di oggi "mentre tra domani e dopodomani sarà sottoposto all'intervento", fa sapere a Sky Sport Franco Perona, Chief Medical Officer di Aprilia. "Era molto fiducioso in questi giorni, speriamo che tutto si risolva per il meglio", ha aggiunto.